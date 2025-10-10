‘최대 6분 비행 가능’ 연료 남기고 비상착륙한 항공기…긴박했던 순간

영국 저가항공사인 라이언에어의 항공기가 기상 탓에 착륙 실패를 반복하다가 5~6분간 비행할 수 있는 연료만 남은 상태에서 비상 착륙했다고 현지 매체가 보도했다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았지만 일부 승객들은 상공에서 불안에 떨어야만 했다. 관계 당국은 현재 정확한 경위를 조사 중인 것으로 알려졌다.
9일(현지 시간) 영국 텔레그래프, 데일리메일, 미러, 맨체스터 이브닝 뉴스 등은 3일 이탈리아 피사에서 이륙한 라이언에어 항공기가 스코틀랜드의 글래스고 프레스트윅 공항으로 향하다가 구조 신호인 ‘메이데이’를 선언하고 영국 맨체스터에서 비상 착륙했다고 보도했다.
이 같은 상황은 약 시속 100마일(약 160km)에 이르는 강풍을 동반한 폭풍 ‘에이미’ 때문에 발생한 것으로 전해졌다.
현지 매체에 따르면 당시 항공기는 우선 일반 비상경보인 ‘7700 스쿼크 코드’를 발령한 뒤 프레스트윅 공항으로 착륙을 시도했지만 실패했다. 이에 항공기는 스코틀랜드 에든버러 공항까지 날아가 다시 한번 착륙을 시도했지만 불발됐다.
항공기는 맨체스터에서 마침내 착륙할 수 있었다. 프레스트윅 공항에서 첫 회항한 지 약 두 시간 만에 착륙한 것이다. 착륙 당시 비행기에는 연료가 220kg밖에 남지 않았는데, 이는 단 5~6분 동안 비행할 수 있는 양으로 알려졌다.
승객인 알렉산더 마르키는 긴박했던 당시 상황을 전했다. 그는 “비행기가 착륙에 어려움을 겪고 있다는 것을 느낄 수 있었기 때문에 걱정하는 사람들이 몇 명 있었다”고 했다. 그러면서 “연료가 거의 없는 상태로 맨체스터에 착륙한 뒤 상황이 얼마나 나빴는지 알았다”고 덧붙였다.
라이언에어 측은 현지 매체를 통해 관련 내용을 관계 당국에 보고했다고 밝혔다. 라이언에어 측은 “현재 조사가 진행 중”이라며 “조사에 전적으로 협조하고 있고 관련 내용을 언급할 수 없다”고 밝혔다.
