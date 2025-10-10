‘최대 6분 비행 가능’ 연료 남기고 비상착륙한 항공기…긴박했던 순간

X 갈무리

승객인 알렉산더 마르키는 긴박했던 당시 상황을 전했다. 그는 “비행기가 착륙에 어려움을 겪고 있다는 것을 느낄 수 있었기 때문에 걱정하는 사람들이 몇 명 있었다”고 했다. 그러면서 “연료가 거의 없는 상태로 맨체스터에 착륙한 뒤 상황이 얼마나 나빴는지 알았다”고 덧붙였다.