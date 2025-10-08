노벨물리학상 수상 클라크 “트럼프 연구지원금 삭감은 재앙”

올해 노벨 물리학상을 공동 수상한 존 클라크 미국 버클리 캘리포니아대(UC버클리) 교수가 도널드 트럼프 행정부의 연구지원금 삭감 정책을 “재앙”이라고 강력히 비판했다.
7일(현지 시간) AFP통신에 따르면 클라크 교수는 기자회견에서 트럼프 행정부의 정부 기관 과학자 대량 해고와 연구비 삭감 조치를 언급하며 “미국 과학 연구 대부분을 마비시킬 것”이라고 지적했다.
트럼프 행정부는 올 1월 출범 직후 연구소와 대학에 지원하는 연방 예산을 삭감했다. 이 여파로 국립보건원(NIH)을 비롯한 연구기관에서 대규모 해고가 발생했다. NIH는 매년 약 500억 달러(약 70조 원)의 연구비를 미국의 대학, 병원, 연구단체에 지원하는 기관이다. 국립과학재단(NSF)에 대한 연구지원금 역시 깎였다.
클라크 교수는 이날 기자회견에서 약 40년 전엔 연구실 공간·대학원 조교·장비 같은 풍부한 연구 자원을 지원받았다며 트럼프 행정부의 정책이 “미국 과학 연구의 상당 부분이 마비될 것”이라고 비판했다.
그는 이런 상황이 계속된다면 “재앙이 될 것이며 현 정부가 임기를 마치더라도 반년 전 수준으로 돌아가는 데 10년은 더 걸릴 수 있다”고 우려했다. 이어 “과학자라면 누구도 이해할 수 없는 일”이라고 덧붙였다.
영국 출신인 클라크 교수는 1980년대 UC버클리 연구실에서 거시 규모에서 나타나는 양자역학적 효과를 함께 연구한 미셸 드보레 예일대 교수, 존 마티니스 샌타바버라 캘리포니아대(UC 샌타바버라) 교수와 공동으로 노벨상을 받았다.
그는 올해 노벨상을 공동 수상한 동료를 언급하면서 “우리 연구가 얼마나 중요한지를 전혀 몰랐다”며 “결과가 어떻게 될지 아무도 모르기 때문에 기초과학을 계속해야 한다”고 강조했다. 단순해 보이는 기초과학이라도 장기적으로는 핵심적인 응용 기술로 연결될 수 있기 때문에 정부 차원에서 자금을 지원하는 것이 매우 중요하다는 설명이다.
김윤진 기자 kyj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0