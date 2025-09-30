中 작년 연구개발에 715조원 쏟아부어…韓 전체 예산보다 많아

중국의 지난해 연구개발(R&D) 투자액이 715조 원을 넘었다. 같은 기간 한국 정부 연간 예산보다도 많은 금액이다.
30일(현지 시간) 중국 관영 신화통신 등에 따르면 중국 국가통계국은 지난해 자국 R&D 투입 비용이 2023년보다 8.9% 늘어난 3조6326억8000만 위안(약 715조9000억 원)을 기록했다고 밝혔다. 이는 2024년 한국 정부 예산(656조6000억 원)보다 약 60조 원 가량 많은 금액이다.
중국의 R&D 비용은 2021에서 2024년 사이 연평균 10.5%씩 증가했다. 지난해에는 총액 기준 전 세계에서 미국에 이어 2위를 기록했다. 3위 일본의 3.5배, 4위 독일의 3.7배였다.
중국의 지난해 국내총생산(GDP) 대비 R&D 비중은 전년 대비 0.11%포인트 늘어난 2.69%로 세계 12위였다. R&D 주체별로는 기업이 2조8211억 위안으로 가장 많았고 정부 산하 연구기관이 4231억 위안, 대학이 3065억 위안을 기록했다. 지역별로는 광둥성, 장쑤성, 베이징, 저장성, 산둥성 순으로 많았다.
주요 기업들의 분야별 R&D 지출액은 컴퓨터·통신 및 기타 전자 설비 제조업이 4775억 위안으로 가장 많았다. 전기기계·기자재 제조업(2532억 위안), 자동차 제조업(2033억 위안) 등이 뒤를 이었다.
이은택 기자 nabi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0