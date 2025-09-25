복귀한 ‘지미 키멀 라이브’ 10년만에 최고 시청률…커크 발언 사과

찰리 커크 터닝포인트USA 창립자 겸 대표 피살 관련 발언으로 방영이 중단됐다가 23일(현지 시간) 재개된 미국 ABC방송의 심야 토크쇼 ‘지미 키멀 라이브’가 10여년 만에 최고 시청률을 기록했다. 전국 시청자가 626만 명으로 집계됐으며 온라인 영상 조회수는 2600만 회를 넘겼다.
24일 미 방송 CNN 등에 따르면 ABC 방송의 모회사인 월트 디즈니는 심야 쇼에 복귀한 지미 키멀 라이브의 전국 시청자 수가 626만 명으로 집계됐다고 밝혔다. 올해 이 프로그램의 평균 시청자 수가 155만 명이었던 것을 감안하면 4배 넘게 늘어난 것이다. ABC 방송은 “주요 시청자 연령대인 18~49세에서 이 쇼가 10년 만에 가장 높은 정기 편성 에피소드 시청률을 기록했다”고 설명했다.
유튜브나 인스타그램 채널 등에 게시된 지미 키멀 라이브 복귀 영상의 조회 수는 2600만 회가 넘었다고 디즈니는 밝혔다. 앞서 보수 성향의 미디어그룹인 넥스타와 싱클레어는 보유하고 있는 지역 방송국에서 이 프로그램을 송출하지 않았다. 이에 TV를 통해 토크쇼를 보지 못한 시청자들이 온라인으로 시청했을 것으로 보인다.
키멀은 복귀 방송에서 논란이 된 자신의 커크 발언에 대해 “젊은이의 살인 사건을 가볍게 여길 의도는 전혀 없었다. 내가 손가락질했다고 생각하는 분들, 왜 화가 났는지 이해한다”고 사과했다. 앞서 키멀은 15일 방송에서 “(트럼프 핵심 지지 세력인) ‘마가(MGGA) 갱단’이 정치적 이득을 위해 커크 암살범을 자신들과는 다른 사람으로 규정하려 애쓰고 있다”고 말해 마가 진영의 반발을 샀다.
키멀은 또 남편을 살해한 범인을 용서하겠다고 밝힌 커크의 부인을 칭찬하며 눈물을 흘리기도 했다. 키멀은 “부인의 이타적인 은혜로운 행동에 감동했으며 이 나라에는 그런 행동이 더 많이 필요하다”고 말했다.
그러면서도 도널드 트럼프 행정부에 대해서는 코미디언과 언론을 위협하고 있다고 비판했다. 그는 “우리 지도자는 본인이 농담을 이해하지 못해서 미국인들이 생계를 잃는 것을 축하하고 있다”고 지적했다.
한편 디즈니는 트럼프 대통령이 토크쇼 재개에 따라 보복에 나설 것이라고 보고 법적 대응을 준비 중인 것으로 전해졌다. 앞서 키멀의 발언이 논란이 된 직후 트럼프 대통령과 브렌던 카 연방통신위원회(FCC) 위원장은 토크쇼를 중지하지 않으면 디즈니 지역 방송국과 계열 방송국 소유주의 방송 면허를 취소하겠다고 위협한 바 있다.
댓글 0