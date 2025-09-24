트럼프 “러는 종이 호랑이…우크라 영토 회복 가능”

도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아를 ‘종이 호랑이’라고 평가 절하하며, 우크라이나가 우-러 전쟁에서 승리해 영토를 되찾을 수 있을 것이라고 말했다. 또 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국은 자국을 침범한 러시아 무인기를 격추해야 한다고도 말했다. 트럼프 대통령이 추진했던 종전 구상이 러시아의 비협조로 어그러지고, 최근 러시아 무인기가 자꾸 나토 회원국 국경을 침범하자 경고를 날린 것으로 보인다.
트럼프 대통령은 23일(현지시간) 뉴욕에서 열린 유엔총회 참석을 계기로 성사된 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 회담을 마친 뒤 트루스소셜에 “러시아의 군사 및 경제적 상황을 충분히 이해하고 나서 러시아가 겪고 있는 경제적 어려움을 목격한 만큼 나는 유럽연합(EU)의 지원을 받는 우크라이나가 (러시아와) 싸워 본래의 영토를 되찾을 수 있는 위치에 있다고 생각한다”고 말했다.
이어 “시간과 인내, 유럽, 특히 나토의 재정적 지원이 있다면 (우크라이나가) 이 전쟁이 시작되기 전의 원래 국경선을 되찾는 것은 충분히 가능한 선택지”라며 “왜 안 되겠느냐”라고 반문했다.
트럼프 대통령은 러시아의 군사력을 평가절하하기도 했다. 그는 “러시아는 3년 반 동안 목적 없이 전쟁을 이어가고 있다. 진정한 군사 강국이었다면 일주일도 채 걸리지 않고 이겨야 할 전쟁”이라며 “이는 러시아를 돋보이게 하는 것이 아니라 ‘종이 호랑이(paper tiger)’처럼 보이게 만들고 있다”고 꼬집었다.
그러면서 “모스크바와 러시아의 대도시, 마을, 지역 곳곳에 사는 사람들이 이 전쟁의 실상을 알게 되면, 그들이 주유소에서 긴 줄을 서야 할 정도로 휘발유를 구하기 힘들다는 사실, 국가 자금 대부분이 전쟁에 쓰이고 있다는 사실을 알게 된다면, 우크라이나는 본래의 영토를 되찾을 수 있을 것이고, 어쩌면 그 이상도 가능할 것”이라고 했다.
트럼프 대통령은 “푸틴과 러시아는 심각한 경제적 곤경에 처해 있으며 지금이 우크라이나가 행동해야 할 때”라며 “어쨌든 나는 두 나라 모두에게 행운을 빈다. 우리는 나토가 원하는 대로 할 수 있도록 계속해서 나토에 무기를 공급할 것”이라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 그간 러시아와 블라디미르 푸틴 대통령에 우호적인 태도를 보여왔지만, 자신의 거듭된 중재 노력에도 러시아가 휴전 및 종전에 미온적인 태도를 보이자 최근 들어 강경한 입장으로 선회한 모습을 보이고 있다.
트럼프 대통령은 앞서 젤렌스키 대통령과 만난 자리에서도 취재진이 ‘나토 국가들이 러시아 항공기가 자국 영공에 진입하면 격추해야 한다고 생각하느냐’고 묻자 “그렇다”고 답했다. 다만 미국이 러시아 항공기를 격추하는 나토 회원국을 지원할 의향이 있느냐는 질문에는 “상황에 따라 다르다”며 신중한 모습을 보였다. 그러면서도 “알다시피 우린 나토에 매우 강력한 입장을 취하고 있다”고 강조했다. 그는 푸틴 대통령을 아직도 믿느냐는 질문에는 “한 달쯤 지난 뒤 알려주겠다”고 했다.
