중국 VS 베트남 축구시합, ‘물병 난투극’으로 중단

2025~2026 아시아챔피언스리그 2부 경기 도중 중국과 베트남 선수들이 집단 난투극을 벌였다. 심판의 경기 중단으로 일단락됐으나 4명이 경고를 받는 등 ‘최악의 경기’라는 평가가 나온다.
베이징 궈안과 하노이 공안은 18일 열린 조별리그 E조 1차전에서 팽팽한 접전을 벌였다. 양측 선수들 간의 대규모 충돌은 경기가 막바지로 접어든 후반 35분경 발생했다. 베이징 소속 선수가 넘어진 상태로 그라운드에 쓰러져 있자 하노이 소속 일부 선수들이 공격을 진행하기 위해 그를 라인 밖으로 끌어내려고 했다. 그러자 베이징 선수들이 달려와 제지했고, 순식간에 양측 선수들이 모여들어 서로를 밀치거나 주먹을 휘둘렀다. 이는 축구에서는 좀처럼 보기 힘든 ‘벤치 클리어링’을 연상케 했다.
해당 경기는 중국 베이징에 위치한 경기장에서 열렸다. 관중석 바로 앞에서 양팀이 몸싸움을 벌이자 흥분한 일부 중국 팬들은 하노이 선수들을 향해 물병을 던지기도 했다. 심판은 결국 경기를 잠시 중단했다. 이번 난투극으로 양팀 선수 각 2명씩 총 4명이 경고를 받았다. 몸싸움과 별개로 현지 언론은 경기 수준이 팬들을 만족시키기 어려운 수준이라고 꼬집었다. 그러면서 “키케 세티엔 베이징 궈안 감독의 경질이 멀지 않은 것 같다”고 내다봤다. 세티엔 감독은 과거 FC 바르셀로나를 이끌기도 했다.
