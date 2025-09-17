기내서 춤춘 에어아시아 승무원…갑론을박

말레이시아 항공사 에어아시아가 기내에서 선보인 승무원 댄스 공연을 두고 온라인에서 논란이 일고 있다. 안전보다 마케팅에 치중했다는 비판과 참신한 시도라는 긍정적 평가가 동시에 나왔다.
■ 방콕~푸켓 노선서 펼쳐진 승무원 기내 댄스
영상은 지난달 촬영돼 SNS에 올라왔다. 태국 방콕 돈므앙에서 푸켓으로 향하는 항공편에서 승무원들이 기내 복도에서 춤을 추는 장면이 담겼다.
영상을 올린 승객은 “공중에서 춤을 춰주는 에어아시아에 감탄했다”는 문구를 남겼다. 댄스 공연은 음료와 식사 서비스가 끝난 뒤 기내 행사로 진행된 것으로 전해졌다
■ 조회수 90만 돌파…에어아시아가 선보인 걸그룹
해당 영상은 17일 기준 90만 회 넘게 재생됐다. ‘좋아요’는 4만 건 이상, 댓글도 수백 개가 달리며 화제가 됐다.
춤을 춘 승무원 중에는 에어아시아가 지난 3월 선보인 걸그룹 ‘베라(Vera)’ 멤버가 있었다. 베라는 승무원 2명과 지상직 직원 3명으로 구성된 5인조로, 정시 운항을 콘셉트로 한 곡 ‘틱톡(Tick-Tock)’으로 데뷔했다.
에어아시아 공식 계정은 해당 게시물에 ‘틱톡’이라는 댓글을 달았고, 영상 속 춤을 춘 승무원이자 벨라 멤버 역시 직접 ‘좋아요’를 눌렀다.
■ 안전 우려 vs 신선한 시도…엇갈린 반응
네티즌 반응은 엇갈렸다. 일부는 “승무원의 본업은 비상 상황 대응과 서비스”라며 전문성이 떨어진다고 지적했다. “가족 단위 승객이 있었다면 불편했을 것” “유럽 등 안전 규정을 중시하는 곳에서는 상상하기 어렵다”는 비판도 나왔다.
반대로 또 다른 시각도 있었다. 단조로운 비행에 활기를 더한 경험이었다는 의견과, 짧은 이벤트에 불과해 마케팅의 일환으로 이해할 수 있다는 긍정적인 평가가 이어졌다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0