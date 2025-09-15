“김정은, ‘평화통일 포기’ 中-러에 이해-지지 요청”

교도통신 “中 전승절 행사 참석해
‘남북은 동족 아닌 적대적 두 국가’
시진핑에 설명-푸틴은 지지 표명”
김정은 북한 국무위원장이 한국을 적국으로 규정하며 평화 통일을 포기하는 대남 정책에 대한 이해와 지지를 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 요청했다고 일본 교도통신이 13일 보도했다.
교도통신은 이날 외교 소식통을 인용해 김 위원장이 3일 중국 베이징에서 열린 전승절 80주년 열병식 참석차 방중했을 때 중국과 러시아 지도자를 차례로 만나 이런 뜻을 밝혔다고 전했다. 북한은 2023년 말 남북이 더 이상 동족 관계가 아니라며 ‘적대적 두 국가론’을 꺼냈다. 교도통신은 “북한이 이와 관련한 국제사회의 지지와 외교 공세를 강화하고 있다”고 진단했다. 또 김 위원장은 지난달에 이 같은 외교 전략 구상을 외무성 주요 국장들에게 전달한 것으로 전해졌다. 특히 김 위원장은 4일 베이징에서 시 주석을 만나 남북 통일을 포기한 경위를 설명하며 이해를 구했다고 한다.
하지만 북-중 정상회담 직후 중국 발표문에선 시 주석이 “조선반도 문제에서 중국은 일관되고 객관적이며 공평한 입장을 견지하고 있다”는 내용이 담겼다. 또 통일 포기에 대한 내용은 없었다. 다만, 시 주석이 김 위원장의 대남 정책 구상에 대해 구체적으로 어떤 입장을 취했는지는 전해지지 않았다. 이런 가운데 김 위원장은 앞서 베이징에서 3일에 열린 북-러 정상회담에서도 통일 포기 등 비슷한 내용을 설명했으며, 푸틴 대통령은 이에 대해 지지를 표명한 것으로 전해졌다.
앞서 지난달 말 몽골을 방문한 태형철 북한 사회과학원장도 남북관계를 ‘적대적 두 국가’로 규정하고, 통일을 포기하는 북한의 견해를 설명한 것으로 알려졌다. 북한이 학술기관 수장을 몽골에 파견한 것은 약 8년 만이라고 교도통신은 전했다.
북한은 이달 하순에 열리는 유엔총회 일반토론 연설에 고위급 인사를 파견하는 방안을 조율 중이다. 교도통신은 이 자리에서 “(북한 고위급 인사가) 북핵 보유의 정당성을 강조하는 것 외에도 한반도 정세에 대한 주장을 펼칠 가능성이 있다”고 전망했다.
댓글 0