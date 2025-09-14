美국무 부장관, 구금사태에 “깊은 유감” 美 첫 유감 표명

크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관이 14일 미국 이민당국의 한국인 근로자 구금 사태에 대해 “깊은 유감을 표한다”며 “이번 사태를 제도 개선 및 한미관계 강화를 위한 전기로 활용해 나갈 것”이라는 입장을 밝혔다.
구금 사태 이후 미국 측이 공식적으로 유감을 표명한 것은 이번이 처음이다. 이는 지난 4일(현지시간) 미국 이민 단속 당국이 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 불법체류·고용 단속을 벌인 지 11일 만이다. 그간 미국 측은 “모든 기업이 미국에 올 때 게임의 규칙이 무엇인지 확실히 알게 되도록 하는 훌륭한 기회”라며 한국인 대거 단속에 대한 정당성을 주장해 왔다.
외교부에 따르면 이날 종로구 서울 청사에서 박윤주 1차관과 크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관 간의 한미 외교차관 회담이 열렸다.
이 자리에서 랜도 부장관은 도널드 트럼프 대통령도 이 문제에 높은 관심을 갖고 있는 만큼 귀국자들이 미국에 재입국시 어떠한 불이익도 없을 것이며, 향후 어떠한 유사 사태도 발생하지 않도록 노력할 것이라고 했다.
또 한국 기업들의 대미 투자 활동이 미 경제·제조업 부흥에 대한 기여가 크다는 점을 절감하고 있는 만큼 이를 제도적으로 뒷받침하고, 한국 근로자들의 기여에 합당한 비자가 발급될 수 있도록 후속조치 관련 실무협의를 속도감 있게 진행하자고 했다.
이날 박 차관은 회담 서두에서 우리 기업 근로자들이 부당하게 미국 내 구금시설에서 감내해야 했던 불편한 처우에 대해 언급했다. 그러면서 해당 근로자들뿐만 아니라 우리 국민이 이번 사태로 인해 깊은 충격을 받았던 것에 유감을 표했다.
박 차관은 미국 측이 우리 국민의 불안을 해소하기 위한 실질적인 재발 방지 및 제도개선 조치를 취해야 한다고 강력하게 요청했다.
양측은 회담에서 지난달 한미 정상회담 후속 조치와 지역 및 글로벌 정세에 대해서도 협의했다.
양측은 이달 유엔 총회, 내달 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등 국제행사를 계기로 한 한미 고위급 외교 일정에 관해서도 논의했다. 이들은 한미 정상회담에서 논의된 조선, 원자력, 첨단기술 등 분야에서 진전된 협력 성과를 도출하자는 데 뜻을 같이했다.
아울러 북한을 대화의 장으로 끌어내기 위해 미측이 피스메이커, 한국이 페이스 메이커로서 각자 역할을 다해 나가자고 했다. 랜도 부장관은 한국의 대북정책을 잘 이해한다며 향후 긴밀한 공조를 지속하자고 했다.
한편 조현 외교부 장관은 이날 한미 외교차관회담에 앞서 랜도 부장관을 접견했다.
조 장관은 이번 구금 사태가 한국, 미국 모두에게 윈-윈으로 귀결될 수 있도록 랜도 부장관이 후속조치에 만전을 기해줄 것을 당부했다. 그러면서 지난달 성공적으로 개최된 한미 정상회담 계기 양 정상간 합의사항이 신속하고 충실하게 구체적 조치로 이행될 수 있도록 랜도 부장관이 직접 챙겨봐 달라고 독려했다.
댓글 0