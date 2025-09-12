[속보]트럼프 “커크 죽인 총격범 체포…사형 바란다”

미 청년 보수정치단체 ‘터닝포인트 USA’ 창립자 겸 대표인 찰리 커크(32)를 암살한 용의자가 11일(현지 시간) 체포됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 “우리는 찰리를 죽인 총격범을 잡아 구속한 상태”라며 “그가 사형을 받기를 바란다”고 했다.
트럼프 대통령은 이날 폭스 뉴스의 아침 방송 프로그램인 ‘폭스 앤 프렌즈’에 직접 출연해 “(사법 당국이) 높은 확률로 그를 구속한 상태라고 여기 오기 5분 전에 들었다”며 이같이 밝혔다.
용의자를 체포하게 된 계기 관련해서는 “근본적으로 매우 가까운 사람”이 그를 밀고했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “그와 아주 가까운 누군가가 ‘음, 바로 그 사람이야’라고 말했다”고 전했다.
그에 따르면 한 목사가 사법기관에 근무하는 지인을 통해 연방보안관에게 용의자 관련 정보를 제공했고, 수사망이 좁혀지자 용의자가 직접 경찰서에 자수했다. CNN 방송은 용의자가 구금돼 있으며 심문중이라고 보도했다.
앞서 미국 연방수사국(FBI)은 커크를 암살한 용의자의 도주 영상을 공개하며 신병 확보에 심혈을 기울였다. 용의자 사진과 함께 10만 달러(약 1억4000만 원)의 현상금을 내걸며 수배에 나서기도 했다.
이날 공개된 영상을 살펴보면 용의자는 사건 발생 장소 인근 유타 밸리대 캠퍼스 내 한 건물 옥상에서 도망치는 모습이 담겼다.
커크를 저격한 뒤 검은 옷을 입은 용의자는 옥상을 가로질러 달렸고 건물 구석으로 향했다. 이후 건물 난간과 지붕을 밟고 기어 내려가더니 2층 정도의 높이에서 잔디밭으로 뛰어내렸다. 별다른 제지 없이 용의자는 이후 인근 도로변으로 유유히 사라졌다. 용의자가 도주한 건물 앞은 주차장으로, 인적이 드물었다.
앞서 커크는 10일 유타주에서의 공개 토론회 도중 총격을 받고 숨졌다. 복음주의 기독교도이자 도널드 트럼프 대통령의 열혈 지지자인 그는 언론과 소셜미디어를 통해 대통령의 반(反)이민, 반성소수자 정책을 지지하며 ‘청년 보수의 얼굴’ ‘차세대 보수 리더’ 등으로로 꼽혔다.
커크는 1993년 민주당 지지세가 강한 일리노이주 시카고 교외에서 태어났다. 18세였던 2012년 보수 성향 시민단체인 ‘터닝포인트 USA’를 설립했다. 구독자 400만 명이 넘는 보수 성향 팟캐스트를 운영하고 활발한 방송 출연 등을 통해 보수 가치를 설파했다. 그는 코로나19 바이러스를 ‘중국 바이러스’라고도 불렀다.
그는 지난해 대선 기간 미 전역을 돌며 “트럼프는 워싱턴의 기성 적폐 세력에 미래를 저당 잡힌 젊은 세대의 ‘아메리칸 드림’을 부활시킬 대통령”이라며 지지를 호소했다. 커크는 사망 닷새 전인 이달 5일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 ‘빌드업 코리아 2025’에도 참석했다. 민주주의, 시장경제, 한미 동맹, 기독교 등의 가치를 강조하는 행사다.
FBI는 도주 현장에서 신발 자국을 비롯해 팔뚝, 손바닥 자국 등 용의자 신원을 식별할 증거인 DNA도 발견했었다. 대학교 인근 숲에선 용의자가 범행에 사용한 것으로 추정되는 고성능 소총 1정과 탄약도 발견됐다. 탄창 안에는 실탄 3발이 더 남아 있었던 것으로 확인됐다. 월스트리트저널(WSJ)은 발견된 총알에 트랜스젠더와 반(反)파시스트 이념을 담은 문구가 새겨져 있었다고 보도했다.
댓글 0