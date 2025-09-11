中누리꾼, ‘케데헌’ 열풍 이용해 자국 애니 홍보 논란

중국 일부 누리꾼들이 세계적인 열풍을 일으키고 있는 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)를 자국 애니메이션 홍보에 무단으로 이용해 논란이 되고 있다.
지난 8월 북미 극장가에서 개봉한 중국 애니메이션 ‘너자(哪吒·Nezha)2’는 초반 흥행 참패를 맛봤다.
‘너자2’는 중국 고전소설 ‘봉신연의’(封神演義)로 널리 알려진 고대 신화 속 영웅신 ‘너자’의 이야기를 각색한 판타지 애니메이션 ‘너자, 악동의 탄생’ 후속편이다.
특히 ‘너자2’는 중국 정부 차원에서 밀어준 작품으로, 배우 양자경까지 섭외해 영어 더빙판을 만들었지만 세계인들의 선택을 받지 못했다.
이에 중국 일부 누리꾼들은 각종 SNS에 ‘케데헌’ 등장 캐릭터들과 ‘너자2’ 주인공을 함께 언급하는 게시물을 지속적으로 올리고 있다.
서경덕 성신여대 교수는 “‘케데헌’을 훔쳐보는 것도 모자라, 이제는 ‘케데헌’의 세계적 인기에 편승하려는 어처구니없는 짓을 벌이고 있다”고 비판했다.
그는 “중국 관련 다양한 콘텐츠에 해시태그로 ‘케데헌’을 함께 삽입해 자국 애니메이션 ‘너자2’의 관심을 유도하고 있었다”고 지적했다.
그러면서 “중국 누리꾼들은 이제 멈춰야만 한다. 더 이상 남의 콘텐츠를 이용해 홍보하지 말고, 훔쳐보지도 말고, 짝퉁 굿즈도 판매하지 말아야 할 것”이라고 경고했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
