中관영지 “美 반도체 규제에 韓-中 공동 대응해야”

중국과 패권 경쟁을 벌이는 도널드 트럼프 2기 행정부가 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 반도체 공장에 미국산 장비 수출을 연간 단위로 승인해 주는 방안을 검토 중인 가운데, 중국 관영매체가 한국 기업들이 미국의 규제 불확실성에 중국과 공동 대응해야 한다고 주장했다.
9일(현지 시간) 글로벌타임스는 논평 기사를 통해 “미국 정부가 (삼성전자와 SK하이닉스에) ‘검증된 최종 사용자(VEU ·Validated End User)’ 자격을 취소한 이후 도입할 새 조치의 정확한 세부 상황이 불분명하다”며 “중국 내 한국 반도체 공장이 미국의 추가 규제 압박에 직면할 가능성이 확실해 보인다”고 밝혔다.
2023년 10월 조 바이든 행정부가 삼성전자와 SK하이닉스를 VEU로 지정해 두 기업은 별도 허가 및 절차 없이 미국산 반도체 장비를 중국에 공급할 수 있었다. 그러나 트럼프 2기 행정부는 이를 철회하고 내년 1월부터 개별 허가로 전환한다고 발표했다.
이후 국내외 산업계의 반발이 커지자 미국 상무부는 자국산 반도체 장비를 중국 공장으로 반입할 시 연간 승인을 받도록 하는 ‘사이트 라이선스(site license)’ 제도를 지난주 한국 정부에 제안했다고 블룸버그통신은 7일 밝혔다. 즉 삼성전자와 SK하이닉스가 연간 필요 장비 목록과 수량을 사전에 정확히 명시한 후 미국 정부로부터 허가를 받아야 해당 품목을 중국에 들여올 수 있다는 의미다.
글로벌타임스는 “중국은 세계 최대 반도체 소비 시장일 뿐 아니라 점점 정교해지는 산업망 지원 시스템을 보여주며 한국 반도체 기업에 광범위한 시장 수요와 규모의 경제를 제공하고 있다”며 “빠른 속도로 진화하는 중국 반도체 산업에서 미국 규제로 인한 지연과 불확실성으로 중국 내 한국 공장들이 생산 장비 업데이트와 공정 개선을 제때 진행하지 못할 수 있다. 결과적으로 시장 수요에 뒤처져 대응력이 약화하고 글로벌 경쟁력이 훼손될 수 있다”고 주장했다.
이어 “미국에 대한 한국의 과도한 의존은 전략적 취약성을 증가시킬 수 있음을 한국이 인식해야 한다”고 했다. 그러면서 “한국이 균형 잡힌 접근을 적극적으로 모색하는 것은 자국의 이익에도 부합한다. 특히 중국 파트너와의 협력을 강화해 효과적인 전략을 공동 모색하는 것이 중요하다”고 강조했다.
이 매체는 구체적으로 “한국 기업들은 중국 내 연구개발(R&D) 투자를 확대하고 현지 중국 장비 제조사 및 소재 공급업체와의 협력을 강화하며 중국 공장에서 현지 공급망 활용률을 점진적으로 높일 수 있다”고 주장했다.
이어 “외부 정책 위험에 대응해 양측이 공동 연구소 설립 및 산업 제휴와 같은 긴밀한 협력 메커니즘을 구축할 수 있을 것”이라고 했다.
아울러 “한국은 산업 이익과 글로벌 경쟁력을 보호하기 위해 보다 독립적인 전략을 수립할 필요가 있다”며 “협력을 단속하는 미국의 일방적이고 보호주의적인 접근과 달리 중국은 미국과 한국을 포함한 국가들과의 상생 협력에 개방적”이라고 밝혔다.
