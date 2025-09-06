日, 트럼프 지정 투자처에 45일내 자금 내놔야…거부땐 관세폭탄

트럼프 행정부가 일본이 미국에 5500달러를 투자하는 계획과 관련해 투자자금의 용도는 미국이 결정하게 될 것이라고 밝혔다.
5일(현지 시간) CNBC 등 외신에 따르면 이날 하워드 루트닉 미국 상무장관은 미일의 무역합의와 관련해 “도널드 트럼프 대통령이 이 자금의 용도에 대해 ‘완전한 재량권’을 가지고 있다”고 말했다.
앞서 루트닉 장관과 일본 정부 관세 협상 대표인 아카자와 료세이는 전날 일본 투자에 대한 협정 조건을 확인하는 미일 양해각서에 서명했다. 이 각서에는 일본이 고율의 관세를 피하기 위해 제공하는 5500억 달러(약 765조 원)의 투자자금에 대한 구체적인 활용 원칙이 담겼다.
해당 각서에는 ‘트럼프 대통령이 투자를 지휘할 것이며, 일본이 자금을 지원하는 사업은 미국이 관리하게 된다’, ‘일본이 투자를 거부할 경우 관세가 더 높은 수준으로 책정될 수 있다’ 등의 조항이 포함돼 있다.
일본의 자금을 어느 곳에 투자할지 결정하는 권한은 트럼프 대통령에게 있다는 것으로, 미국에 일방적으로 유리한 내용이다.
트럼프 대통령은 같은 날 행정명령에 서명해 일본 자동차에 대한 수입 관세를 15%로 낮췄다.
양해 각서에 따르면 트럼프 대통령이 투자처를 지정하면 일본은 단 45일 이내에 자금을 대야 한다. 만약 45일 내 투자가 이뤄지지 않을 경우 일본에 더 높은 관세가 부과된다. 일본의 투자가 회수되기 전 발생하는 투자 수익의 50%를 미국이 가져가며 회수된 뒤에는 90%를 가져간다.
다만 가능한 경우 투자위원회가 투자된 프로젝트에 “상품과 서비스를 제공할” 일본 공급업체를 선정하려고 시도해야 한다고 규정돼 있다.
루트닉 장관은 이날 X(엑스)에 “일본 파트너들과 함께 이룬 성과는 미국의 미래를 완전히 바꿀 것“이라며 ”그리고 이는 바로 미국 우선주의 무역 의제의 핵심”이라고 적었다. 이어 ”트럼프 대통령이 역사상 처음으로 이러한 투자를 미국 이익을 위해 직접 지시하게 될 것”이라고 덧붙였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0