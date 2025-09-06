‘트럼프 악재’에… “美, 그 누구의 동맹도 아냐” 미국인도 분통

조지나 韓공장 대규모 이민 단속에
미국 현지서도 우려-비판 목소리 고조
WSJ “글로벌 기업에 새 리스크 생겨”
SNS선 “트럼프가 한국에 무례했다
외국기업들 이제 美 공장 안 지을 것”
도널드 트럼피 미국 2기 행정부에서 이민당국이 4일(현지 시간) 조지아주 현대차-LG에너지솔루션(LG엔솔) 배터리 공장건설 현장을 급습한 뒤 파장이 커지고 있다. 미국의 요구대로 미국에 투자해 공장을 짓는 한국 기업이 미국 단속에 공정이 중단되자 현지에서도 “이게 맞냐”는 우려가 커지고 있다. 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)는 “미국에 대규모 투자를 진행 중이 글로벌 기업들에게 강력한 이민 단속이라는 새로운 리스크가 생겼다”고 비판했다. 백악관은 대미 투자는 변함이 없을 것이라며 진화에 나섰지만 향후 파장이 주목된다.
● 미국서도 “이제 미국에 공장 안 지으려 할 것”
4일 미국 이민당국의 현대차-LG엔솔 신규 공장 건설 단속 소식과 트럼프 대통령의 “할 일을 한 것뿐”이라는 반응이 보도된 뒤 미국 현지와 소셜네트워크서비스(SNS)에서도 논란이 커지고 있다.
한국 시간으로 6일 엑스(X·옛 트위터)에는 영어권 누리꾼들의 잇단 반응이 올라왔다. 한 누리꾼은 “외국 기업들이 미국에 새 공장을 짓고 싶어 하지 않을 것”이라며 “일부 한국인 근로자들은 다른 근로자들을 가르치고 미국인들이 그 일을 할 수 있도록 하기 위해 미국에 오는 것”이라고 지적했다. 한국 근로자가 미국에서 교육 역할까지 담당하고 있다는 것이다.
또 다른 누리꾼은 “한국의 대미 투자 약정 3500억 달러가 사라졌다”며 “이 공장을 짓기 위해 파견된 한국 직원들을 체포하지 말라”고 요구했다. 이어 “이민세관단속국(ICE)와 국토안보부(DHS) 요원을 보내 한국인들을 납치하고 강제 수용소에 가두고, 그들의 아이들과 가족들을 혼란스러운 상황에 빠뜨릴 뿐”이라고 지적했다. 한 누리꾼은 “저는 한국인들이 미국이 그 누구의 동맹도 아니라는 걸 깨닫기를 바란다”고도 했다.
SNS에는 이 사건을 언급하며 “우리가 그들(한국)의 시민과 기업을 이렇게 무례하게 대하는 거라면, 한국이 왜 미국에 투자해야 하냐”는 반응도 많았다. “한국 정부에 항의하는 대신, 왜 ICE를 투입해서 대량 체포하는 방식으로 대응을 한 건지. 그들을 망신 주려는 의도인가?”라고 묻는 이도 있었다. “이런 것들이 미국에 무슨 도움이 되는가”라며 격분하는 이도 있었다.
● 트럼프 지지자들은 “미국인의 권익 위해”
불법 체류자 및 이민자 단속을 원하는 공화당, 트럼프 지지자들은 긍정적인 입장을 나타내는 이도 있었다. 한 누리꾼은 “한국 회사는 미국이나 다른 곳에서도 이익을 얻기 위해 항상 부정한 방법을 찾고 있다”고 주장했다. 또 다른 누리꾼은 사건 이후 한국 외교부가 ‘미국의 법 집행 활동으로 한국 국민의 권익이 부당하게 침해돼서는 안 된다’고 밝힌 것을 겨냥해 “미국 내 미국인의 권리는 어쩌고?”라고 반문했다.
이번 단속은 트럼프 2기 행정부에서 이뤄진 단일 현장 단속 중 최대 규모로 꼽힌다. 이를 두고 “한국에 무례한 조치”, “도대체 이게 맞냐”는 비판론과 “미국인의 권익을 위해 정당한 조치”라는 옹호의 목소리가 엇갈리고 있다.
● 총 475명 체포, 대다수 한국인
이번 단속에는 이민세관단속국(ICE), 마약단속국(DEA), 연방수사국(FBI)까지 동원됐다. 국토안보수사국은 단속 다음날인 5일 총 475명을 체포했다고 발표했다. 이 가운데 한국인은 70%를 넘는 것으로 알려졌다.
한국에서 출장간 이들 중 상당수는 회의나 계약을 위한 B1비자나 무비자인 관광용 전자여행허가(ESTA)를 통해 미국으로 입국한 것으로 전해졌다. 이들에 대해 현지 취업이 불가능하거나 ‘체류목적에 부합하지 않는 활동’, 즉 사실상 현지에서 불법으로 근로 활동을 했다는 이유로 단속이 이뤄진 것으로 알려졌다. 미국 현지 공장에서 일하려면 전문직 취업(H-1B) 비자나 주재원(L1·E2) 비자를 취득해야 한다는 것이다.
SNS에는 이민 당국이 공장 현장 직원의 두 손을 케이블타이로 묶고 연행하거나, 한국인 직원들을 줄지어 세운 뒤 가방을 수색하는 모습이 올라왔다.
트럼프 대통령은 지난 1월 취임 후 불법 이민자 단속을 대대적으로 밀어붙이고 있다. 그는 ‘불법 이민 단속’을 핵심 정책 공약으로 내세웠고, 대규모 검거 작전을 벌여왔다. 연방 이민 당국은 200일간 트럼프 행정부가 체포한 불법 이민자는 35만9000명이며 추방된 인원도 33만2000명에 달한다고 밝혔다.
