美국방부 ‘전쟁부’로 이름 바뀌나…“트럼프 행정명령 서명 계획”

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 미 국방부의 명칭을 전쟁부(Department Of War)로 변경하기 위한 행정명령에 서명할 계획이라고 외신들이 보도했다.
4일(현지시간) AP통신, 블룸버그 등 외신 등에 따르면 트럼프 대통령은 정부 부처 명칭을 바꾸기 위한 의회 입법 절차를 추진할 예정이라고 했다. 이는 국방부에 2차적 명칭인 ‘전쟁부’를 사용할 수 있도록 하기 위함이다.
미국 국방부는 1789년부터 1947년까지 전쟁부로 불리다가 해리 트루먼 대통령이 육군과 공군으로 분리하고 당시 독립된 해군과 합치면서 현재의 국방부로 명칭을 바꿨다.
트럼프 대통령은 지난주 오벌 오피스에서 기자들에게 “방어만 하고 싶지 않다. 공격도 원한다”며 국방부 명칭을 전쟁부로 바꾸겠다는 계획을 밝혔다. 이어 “우리는 1차 세계대전도 이겼고, 2차 세계대전도 이겼고, 모든 것을 이겼다. 이 이름(전쟁부)이 훨씬 더 적절해 보인다”고 했다.
트럼프 대통령이 국방부에 전쟁부 명칭을 담으려는 건 과거 미국의 ‘확장주의’ 혹은 ‘팽창주의’ 정책을 계승하기 위한 것이란 분석이 나온다. 미국이 확장주의 정책의 일환으로 1867년 러시아로부터 알래스카를 사들이기도 했다.
트럼프 대통령은 이재명 대통령과의 정상회담에서도 국방부를 전쟁부로 개명하고 싶다는 의견을 내비치기도 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
