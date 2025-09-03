번지 성공 ‘인증샷’이 부른 참사…40대 母, 88m 굴뚝서 추락사

러시아 상트페테르부르크의 화력발전소 굴뚝에서 번지점프를 마친 여성이 아들과 기념 사진을 찍다 추락해 숨졌다. 아들은 어머니가 떨어지는 순간을 그대로 지켜봐야 했다.
■ 아들이 준비한 ‘생일 번지점프’
현지 매체 리아노보스티에 따르면 사고는 지난달 30일 상트페테르부르크 파블롭스크의 미완공 폐건물 굴뚝에서 발생했다.
숨진 여성 구쉬치나(45)는 하루 전 생일을 맞아 아들이 준비한 번지점프 체험 프로그램에 참여했다.
모자가 방문한 화력발전소는 88m 높이의 굴뚝이 방치돼 있어 익스트림 스포츠를 즐기는 사람들이 많이 찾는 장소였다.
■ 아들과 ‘성공 인증샷‘ 찍다 참변
구쉬치나는 번지점프를 성공적으로 마쳤다. 그러나 여성은 기념 사진을 찍기 위해 안전 장비를 제대로 착용하지 않은 채 굴뚝 위로 다시 올라갔다가 발을 헛디뎌 추락했다.
여성은 아들과 셀카를 찍는 과정에서 균형을 잃은 것으로 알려졌다. 아들은 충격적인 장면을 눈앞에서 목격해야 했다.
■ 당국, 안전 규정 준수 여부 조사
상트페테르부르크 수사 당국 관계자는 “사건의 모든 원인과 정황을 규명하고, 주최자가 서비스를 제공하는 과정에서 연방법을 준수했는지 여부를 살펴볼 것”이라고 밝혔다.
박태근 기자 ptk@donga.com
