“흰색 차량 조심” 홍제동 초등생 유괴설에…경찰 “헛소문”

  • 입력 2025년 9월 3일 07시 00분

기사와 직접 관련 없는 자료사진 (게티이미지)
서울 서대문구의 한 초등학교 인근에서 남성 2명이 학생을 유괴하려 했다는 소문이 돌았지만, 경찰 조사 결과 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 가정통신문까지 배포되는 등 학부모들의 불안이 커졌지만 경찰은 “허위 신고에서 비롯된 오해”라고 밝혔다.

■ “유괴 조심하세요”…학교가 나눠준 가정통신문

2일 서대문구 홍제동의 한 초등학교는 학부모들에게 가정통신문을 배포하며 “주말 사이 인근 초등학교 후문과 포방터시장 공영주차장 놀이터 주변에서 흰색 차량을 탄 낯선 남성 2명이 아이들에게 ‘집까지 데려다주겠다’며 접근했다는 사례가 보고됐다”고 알렸다.

학교는 “다행히 큰 사고로 이어지진 않았지만 아이들의 안전에 경각심을 주는 사건”이라며 “가정에서도 유괴 예방 수칙을 꼭 지도해 달라”고 당부했다. 통신문에는 ‘멈춰요·안돼요·도망쳐요·소리쳐요·이야기해요’라는 5가지 어린이 안전 수칙도 함께 실렸다.

■ 경찰 “유괴 시도 사실 아냐…허위 신고 가능성”

하지만 경찰은 곧바로 사실이 아님을 확인했다. 서대문경찰서는 지난달 31일 관련 신고를 접수하고 인근 폐쇄회로(CC)TV를 분석했으나, 유괴 시도로 볼 만한 정황은 발견되지 않았다고 밝혔다.

경찰 관계자는 “현장에 출동해 해당 학생과 차량을 모두 확인한 결과 전혀 그런 사실이 없었다”며 “학부모가 직접 신고한 것은 아니며, 소문을 듣고 누군가가 잘못 신고한 것”이라고 전했다.

박태근 기자 ptk@donga.com
