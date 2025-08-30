러 “中 전승절때 시진핑 오른쪽에 푸틴, 왼쪽에 김정은 앉을 것”

크렘린궁은 29일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국 전승절 80주년 기념행사에서 시진핑 중국 국가주석, 김정은 북한 노동당 총비서와 나란히 앉을 예정이라고 밝혔다.
로이터통신 등에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 이날 브리핑에서 푸틴 대통령의 중국 방문 일정을 설명하면서 이같이 전했다.
우샤코프 보좌관은 푸틴 대통령이 행사에 ‘주요 귀빈’으로 참석해 시 주석의 오른쪽에 앉을 것이며 김 총비서는 시 주석의 왼쪽에 앉을 것이라고 밝혔다. 북·중·러 3국 정상이 나란히 앉은 모습이 눈길을 끌 것으로 보인다.
또 그는 푸틴 대통령과 김 총비서와의 양자회담은 현재 논의 중이며 아직 확정되지 않았다면서 푸틴 대통령이 중국 방문 기간 동안 나렌드라 모디 인도 총리, 마수드 페제시키안 이란 대통령, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 등 10여명의 정상과의 회담이 예정됐다고 설명했다.
