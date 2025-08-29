러 “中 전승절때 시진핑 오른쪽에 푸틴, 왼쪽에 김정은 앉을 것”

3일 중국 베이징 톈안먼 광장에서 열리는 전승절 80주년 열병식에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석, 김정은 북한 국무위원장과 나란히 앉을 예정이라고 크렘린궁이 29일(현지 시간) 밝혔다.
푸틴 대통령은 이번 방문에서 시 주석과 회담할 계획이며, 김 위원장과의 회담도 추진하는 등 북·중·러 밀착이 극대화되는 분위기다.
타스 통신 등에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 이날 브리핑에서 이달 31일부터 다음 달 3일까지 진행되는 푸틴 대통령의 중국 방문 일정을 설명하며 이 같이 말했다.
푸틴 대통령은 중국이 31일부터 다음 달 1일까지 톈진에서 개최하는 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석한다. SCO는 중국과 러시아가 주도하는 정치·경제·안보 협의체다. 이후 베이징으로 이동해 시 주석과 회담하고 전승절 80주년 기념 열병식에 참석한다.
우샤코프 보좌관은 “푸틴 대통령은 행사의 주빈이기 때문에 시 주석의 오른쪽에 앉을 예정이며 시 주석의 왼쪽에는 김 위원장이 참석한다”고 설명했다. 북·중·러 정상이 한 자리에 나란히 앉는 장면이 연출된다는 의미다.
그는 중국에서 푸틴 대통령과 김 위원장이 따로 회담하는 것도 검토 중이라고 언급했다. 두 정상은 2023년 9월과 지난해 6월 만난 바 있다.
우샤코프 보좌관은 푸틴 대통령이 방중 기간 나렌드라 모디 인도 총리와 마수드 페제시키안 이란 대통령 등 10여 명의 정상과 회담이 예정돼 있다고 밝혔다.
중국 전승절 80주년 열병식에 미국과 대립각을 세우는 국가들의 최고 지도자들이 모이면서 ‘반미 연대’ 성향이 더욱 두드러진다는 평가도 나온다. 로이터는 이들 국가를 서방 주도의 세계 질서를 재편하려는 ‘격변의 축’ 국가로 지칭했다.
김성모 기자 mo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0