“가자 전쟁 끝내라” 이스라엘 100만명 시위… 네타냐후는 거부

“하마스와의 전쟁을 당장 끝내고 억류 중인 인질을 귀환시켜라.”
“인질 귀환에 미온적인 네타냐후 총리는 퇴진하라.”
17일 이스라엘 전역에서 베냐민 네타냐후 총리의 팔레스타인 가자지구 완전 점령 계획을 반대하는 대규모 반(反)정부 시위가 열렸다. 시위대는 가자지구를 점령하려는 시도가 2023년 10월 7일 팔레스타인 무장단체 하마스와의 전쟁 발발 뒤 현재까지 억류 중인 생존 인질 20여 명의 목숨을 위태롭게 할 것이라고 비판하고 있다.
시위를 주도한 단체들의 추산에 따르면 평일(이스라엘은 금요일, 토요일이 휴일)임에도 약 1000만 명 인구의 10%에 해당하는 100만여 명이 거리로 나왔다. 하지만 네타냐후 정권은 같은 날 가자지구 내 최대 도시 가자시티를 장악하기 위한 군사 작전을 승인했다. 또 네타냐후 총리는 “전쟁 종식 요구는 하마스의 입지만 강화할 뿐”이라며 가자지구 점령 의지를 굽히지 않았다.
● 시위대 “전쟁 종식” vs 네타냐후 “하마스 궤멸”
타임스오브이스라엘 등에 따르면 이날 시위는 인질 가족 등을 대표하는 ‘10월 협의회’, ‘인질·실종자 가족 포럼’ 등이 주도했다. 주최 측 추산에 따르면 경제중심지이며 제2도시인 텔아비브에서만 50만여 명이 시위에 참가했다. 수도 예루살렘과 북부 거점이며 최대 항구도시인 하이파 등에서도 약 50만 명이 동참했다. 일부 시위대는 경찰과 충돌한 것으로 알려졌다. 또 경찰은 고속도로 등의 불법 점거를 이유로 최소 44명의 시위대를 체포했다.
시위대는 하마스의 공격으로 목숨을 잃은 이스라엘 어린이들을 상징하는 빈 유모차에 ‘어머니는 절대 포기하지 않는다’는 문구가 적힌 노란색 팻말을 걸고 전쟁 종식을 호소했다. 미국 영화 ‘원더우먼’ 시리즈로 유명한 이스라엘 배우 갈 가도트(40)는 텔아비브의 시위대 집결 장소였던 도심 ‘인질광장’을 찾아 인질 가족들을 끌어안고 위로했다.
전쟁 발발 당일 아들 님로드가 납치된 인질 가족 예후다 코헨 씨는 이날 시위 중 진행된 연설에서 “네타냐후 정권이 정치적 목적(장기 집권)을 위해 인질 석방 및 종전을 의도적으로 지연시키고 있다”고 주장했다. 그는 네타냐후 총리를 향해 “내 아들을 집으로 데려오지 못한다면 물러나라”고 일갈했다.
하마스는 전쟁 발발 당일 251명의 이스라엘인을 납치했다. 절반 정도는 풀려났으나 상당수 인질이 장기 억류 과정에서 숨졌다. 시위대는 네타냐후 정권이 군사 작전을 강화하고, 가자지구 점령에 나설수록 생존 인질의 목숨이 더 위험해진다고 보고 있다.
이날 메타, 마이크로소프트(MS) 등 글로벌 정보기술(IT) 기업의 이스라엘 현지 법인과 지사의 일부 직원들은 시위대를 지지하는 차원에서 임시 파업을 선언했다. 하이파의 항만 노동자, 텔아비브대 벤구리온대 하이파대 등 주요 대학의 교직원 등도 파업 동참 의사를 밝혔다.
반면 네타냐후 총리는 같은 날 내각 회의에서 “가자시티 점령 작전이 하마스 궤멸과 전쟁의 조속한 종결을 위해 불가피하다”는 기존 방침을 거듭 강조했다. 공영 칸방송에 따르면 이스라엘군은 가자시티에서 하마스를 몰아내는 데만 최소 4개월이 걸리고, 가자지구 전체를 점령하는 데는 더 많은 시간이 걸릴 것으로 예상하고 있다.
● 2분기 GDP, 1분기 대비 3.5%↓
하마스와의 전쟁 장기화, 올 6월 13∼24일 이란과 벌인 ‘12일 전쟁’ 등의 여파로 이스라엘 경제가 상당한 타격을 입었다는 결과도 나왔다.
이스라엘 통계청이 17일 발표한 올 2분기(4∼6월) 국내총생산(GDP)은 올 1분기(1∼3월) 대비 3.5% 감소했다. 1분기보다 0.2% 성장할 것으로 예상한 시장 전망치가 완전히 빗나갔다. 블룸버그통신은 “이란과 미사일 공격을 주고받는 동안 많은 기업이 운영을 전면 중단했다. 이로 인해 2분기 경제 활동이 크게 위축됐다”고 분석했다.
이에 따라 최근 재무부 또한 올해 전체 성장률 전망치를 기존 3.6%에서 3.1%로 0.5%포인트 낮췄다. 네타냐후 정권이 가자지구 완전 점령 시도를 거듭하면 경제에 더 큰 충격을 줄 것이란 전망이 힘을 얻고 있다.
