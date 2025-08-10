“두 봉지에 25”…앵무새가 불은 ‘마약 암호’로 英 갱단 검거

“Two for 25(두 개에 25)”
앵무새가 흥얼거린 이 짧은 문장이, 수감 중에도 마약 조직을 조종한 갱단 수장의 정체를 드러낸 결정적 증거가 됐다.
4일(현지 시각) 영국 랭커셔 주 경찰청에 따르면, 경찰은 애덤 가넷(35)이 이끌던 마약 조직을 급습해 대량의 헤로인과 코카인, 현금다발, 그리고 수상한 앵무새를 발견했다.
수사에 결정적 역할을 한 것은 바로 가넷의 휴대전화 속 영상이었다.
■ 앵무새가 따라한 ‘마약 거래 암호’
가넷은 이미 다른 범죄로 수감 중이었다. 경찰은 가넷이 감방에 숨겨두고 쓰던 다수의 휴대전화를 발견했다.
휴대전화에는 한 여성이 앵무새에게 “두 개에 25(Two for 25)”라는 문구를 흉내 내도록 가르치며 노는 영상이 담겨있었다. 경찰은 이를 마약 판매자가 두 개에 25파운드에 판매할 때 쓰는 거래 은어라고 판단했다.
이 앵무새는 가넷의 여자 친구 섀넌 힐튼(29)이 키우던 애완동물이었다. 영상에는 ‘코카인’이라는 가사가 나오는 음악, 마약 포장 장면, 앵무새가 지폐를 물고 노는 모습까지 담겨 있었다.
경찰은 이 영상들이 마약 범죄에 연관된 증거로 보고 마약 조직의 본거지를 급습해, 대향의 마약과 현금, 문제의 앵무새까지 확보했다.
■ 수감 중에도 ‘원격 지휘’로 갱단 운영
가넷은 2023년 2월부터 1년간 감옥에서 여자 친구와 휴대전화로 연락하며 갱단을 운영한 것으로 드러났다. 그는 수감 중에도 대부분의 조직원과 교신하며 마약 거래를 지시했다.
핵심 조직원의 휴대전화에서는 가격표와 거래 기록이 발견됐다. 경찰은 이들이 가넷의 지시를 받아 취약 계층을 전달책으로 이용해 마약을 유통했다고 밝혔다.
경찰은 조직원 15명을 체포했다. 이들은 모두 징역형을 선고받았다. 조직원들의 형량은 총 103년에 이른다. 이미 복역 중이던 가넷은 19년 6개월의 형을 추가로 받았다.
■ 경찰 “조직 잔당 추적 중”
앤서니 알베스 랭커셔 경찰 수사관은 “범인은 수감 중에도 불법적인 수단으로 조직원들과 교신해 왔다”며 “남아 있는 조직원 추적을 위한 수사도 계속될 것”이라고 말했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0