트럼프·해리스, TV토론 ‘음소거’ 룰 두고 기싸움…공항테러 3주년 ‘아프간 철군’ 대립

카멀라 해리스 미국 민주당 대선 후보, 도널드 트럼프 미국 공화당 대선 후보 (사진=AP/뉴시스)

도널드 트럼프 미국 공화당 대선 후보(가운데), 켈시 라인하트 전 미 해병대 상병이 26일 버지니아주 알링턴의 국립묘지 내 ‘무명용사의 묘’에 헌화하고 있다. 라인하트 전 상병은 2021년 8월 26일 아프가니스탄 수도 카불 국제공항에서 이슬람국가(IS)가 자행한 자살폭탄 테러로 척수 손상을 입었다. 트럼프 후보는 “조 바이든 행정부의 아프간 철군 결정으로 13명의 미군이 숨지고 수십억 달러의 군사 장비가 아프간에 남겨졌다”고 비판했다. 알링턴=AP 뉴시스

“아프가니스탄 철군은 용기 있고 올바른 결정이었다.”(카멀라 해리스 미국 민주당 대선 후보)(도널드 트럼프 미국 공화당 대선 후보)아프가니스탄 수도 카불 국제공항에서 수니파 무장단체 이슬람국가(IS)가 자살 폭탄 테러를 자행한 지 꼭 3년째인 26일 카멀라 해리스 미국 민주당 대선 후보와 도널드 트럼프 공화당 대선 후보가 조 바이든 행정부의 아프가니스탄 철군 결정, 동맹국에 대한 방위비 분담 등 외교안보 정책을 두고 거세게 충돌했다.두 후보는 다음 달 10일로 예정된 첫 TV토론을 앞두고 ‘마이크 음소거’ 등 세부 규정을 두고도 치열한 신경전을 벌였다. 향후 토론 의제 및 진행 방식을 결정할 때 우위를 점하기 위한 의도로 풀이된다.트럼프 후보는 26일 오전 수도 워싱턴 인근의 알링턴 국립묘지를 찾아 ‘무명용사의 묘’에 헌화했다. 3년 전 테러로 숨진 미군 가족의 일부와 당시 부상자 등도 동석했다.트럼프 후보는 “아프가니스탄의 굴욕은 전 세계에서 미국의 신뢰를 무너뜨렸다. 이 참사로 러시아가 우크라이나를 침공했고 팔레스타인 무장단체 하마스가 이스라엘을 공격했다”며 “이 참사에 책임이 있는 사람을 모두 해고해야 한다”고 외쳤다. 바이든 행정부의 부통령인 해리스 후보 또한 아프간 철군 결정과 그에 따른 후폭풍 책임에서 자유로울 수 없다는 것이다.그는 같은 날 오후 대선 경합주인 미시간주 디트로이트에서 열린 ‘국가방위군협회(NGAUS)’ 총회에 참석했다. 이 곳에서 “군 전반의 무인기(드론), 로봇 공학, 인공지능(AI)에 대대적으로 투자하겠다”며 우주방위군 창설도 등을 공약했다.북대서양조약기구(NATO·나토) 등 동맹국의 방위비 분담도 대폭 늘리겠다고 강조했다. 나토 회원국이 국내총생산(GDP)의 2%에 훨씬 못 미치는 돈을 방위비로 내는 바람에 미국의 부담만 늘었다며 “세기의 도둑질(the steal of the century)”이라고 비판했다. 재집권하면 나토 회원국에 GDP 대비 3%를 방위비로 지출하도록 하겠다고 했다.해리스 후보는 아프간 철군을 두고 미 역사상 가장 긴 전쟁을 끝내기 위한 “용기 있고 올바른 결정이었다”고 맞섰다. 이후 3년간 전투지역에 미군을 파견하지 않고도 IS 지도자 등 테러범을 제거할 수 있었다고 주장했다.두 후보는 다음 달 TV토론 시 ‘마이크 음소거’ 규정을 놓고도 대립하고 있다. 당초 조 바이든 대통령과 트럼프 후보 측은 올 6월 27일 CNN 주관 토론, 다음달 10일 ABC 주관 토론을 합의하며 “한 후보가 발언할 때 나머지 후보의 마이크를 끈다”는 규정에 합의했다. 바이든 대통령은 6월 27일 토론에서 대패했고 이후 후보직을 사퇴했다.이후 후보직을 승계한 해리스 후보 측은 ‘음소거 규정’을 변경하자고 주장한다. 해리스 후보의 대선 캠프는 26일 성명을 내고 “두 후보의 마이크를 전체 방송 내내 생중계해야 한다. 트럼프 측은 그가 90분의 토론 시간 중 대통령답게 행동할 수 없다고 생각해 ‘음소거’를 선호한다”고 주장했다.트럼프 대선 캠프의 제이슨 밀러 수석 고문은 “(토론 규정을 둘러싼) 게임을 그만 둬라. 우리는 CNN 토론 때와 똑같은 조건으로 ABC 토론을 수용했다”고 맞받았다. 민주당이 대선 후보를 바꾼 것은 그 쪽 사정이고, 기존에 합의한 규정은 지키라는 것이다.이날 미 법무부는 트럼프 후보가 2021년 1월 퇴임 당시 백악관 기밀문서를 사저로 불법 반출했다는 혐의에 대한 소송의 기각 결정에 불복해 항소했다. 지난달 15일 플로리다주 법원의 에일린 캐넌 연방판사는 “이 사건을 수사한 잭 스미스 연방 특검은 현직 대통령이 임명하거나 상원이 인준한 검사가 아니기에 수사 자격이 없다”는 트럼프 측 주장을 받아들였다.