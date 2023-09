대통령 재난현장 방문, 가도 욕 먹고 안 가도 욕 먹고[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



▶뉴스레터 신청

https://www.donga.com/news/Newsletter

크게보기 조 바이든 미국 대통령이 하와이 산불 피해 현장을 찾은 모습. 백악관 홈페이지

Will I ever get by this?”

(내가 이 상황을 이겨낼 수 있을까)

더 많은 뉴스와 혜택을 만나보세요. 간편 로그인하고 이어보기 풍성한 회원 전용 기사 읽어보기

나만의 구독 콘텐츠 알림 받기

또 보고 싶은 기사 모아두기

나의 기사 소비 성향 알아보기

댓글 달고, 대댓글 알림 받기

취향따라 다양한 뉴스레터 구독하기

Your governor is working overtime to make sure that as soon as possible everybody can get back to normal.”

(주지사가 여러분들이 빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 초과 근무를 하고 있다는 것을 알아주길 바란다)

얼마 전 조 바이든 미국 대통령이 산불이 휩쓸고 간 하와이를 찾았습니다. 불에 탄 나무를 만져보고 주민들과 얘기를 나눴습니다. 이 자리에서 수십 년 전 자신의 얘기를 꺼냈습니다. 첫 부인과 세 자녀가 교통사고를 당한 얘기입니다. 그 사고로 아내와 딸을 잃었고, 두 아들은 죽을 고비를 넘겼습니다. “과연 내가 이 고통을 이겨낼 수 있을까”라는 생각이 가장 먼저 들었다고 합니다. ‘get by’는 ‘헤쳐나가다’라는 뜻입니다.바이든 대통령이 진정성 있는 위로를 전하자 지각 방문에 대한 비판 여론은 사그라들었습니다. 사실 하와이 방문은 많이 늦었습니다. 산불이 난지 2주 만입니다. 그 사이 바이든 대통령은 전국을 돌며 자기 선거운동을 했습니다. 기자들이 하와이를 찾지 않은 이유를 물으면 이렇게 답했습니다. “I don’t want to get in the way.”(방해하고 싶지 않다)재해 지역 방문은 대통령 리더십의 중요한 척도입니다. 대통령이 방문하면 전국민적 관심을 피해 지역으로 돌릴 수 있고, 실질적 지원도 따라옵니다. 그런데 적절한 방문 타이밍을 찾기가 쉽지 않습니다. 너무 늦게 찾거나 찾지 않으면 “you don’t care”(무관심하다)라는 비난을 듣기 십상입니다. 그렇다고 너무 일찍 찾으면 “you disrupt”(방해한다)라는 비난을 듣습니다. 대통령 수행단이 한번 다녀가는데 엄청난 행정력이 동원되기 때문에 정작 중요한 구조 복구 작업은 지장을 받게 됩니다. 재난이 닥친 뒤 대통령에게 오지 말아달라고 부탁하는 지자체도 많습니다.버락 오바마 대통령은 2012년 대선 직전에 허리케인 샌디가 닥치자 선거 유세를 포기하고 뉴저지 등 피해 지역을 방문해 복구 작업을 진두지휘했습니다. 당시 공화당 소속의 크리스 크리스티 뉴저지 주지사가 빛나는 조연을 담당했습니다. 당적이 다른 대통령과 주지사가 힘을 합쳐 일하는 모습에서 자연스럽게 국가 화합의 메시지가 전해졌습니다. 오바마 대통령은 기자회견에서 자신의 공적을 알리기보다 크리스티 주지사를 칭찬했습니다. ‘work overtime’은 직장인이라면 피해 갈 수 없는 ‘야근하다’라는 뜻입니다.정미경 기자 mickey@donga.com