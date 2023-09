트럼프가 머그샷을 인상 쓰고 찍은 이유는[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



도널드 트럼프 대통령 머그샷 후 지지자가 소셜미디어 ‘트루쓰 소셜’에 올린 ‘4년 더 대통령으로 수배‘ 포스터. 도널드 트럼프 소셜미디어 ‘트루쓰 소셜’ 캡처

We are making lemonade.”

(전화위복이다)

There are moments in a country’s history that chart its course for the future. For Asian Americans, that moment is now.”

(한 나라의 역사에서 미래를 결정짓는 순간들이 있다. 아시아계 미국인들에게는 바로 지금이 그런 순간이다)

최근 도널드 트럼프 전 대통령이 머그샷을 찍었습니다. 미국 대통령 역사상 머그샷은 처음이라 ‘역사적’(historic)이라는 평가를 받습니다. 머그샷 표정에 대해 ‘scowl’(스칼)이라는 단어가 자주 등장합니다. ‘노려본다’라는 뜻입니다. 혹시 비웃는 ‘썩소’(smirk)를 날리지 않을까 했는데 자신에게 가장 익숙한 분노의 표정으로 카메라를 응시했습니다.트럼프 대통령은 머그샷 촬영 소감에 대해 “not a comfortable feeling”(불편했다)이라고 밝혔습니다. 하지만 속으로는 ‘찍기를 잘 했다’라고 생각하고 있을 수도 있습니다. 머그샷 덕분에 지지자가 늘었기 때문입니다. 트럼프 머그샷이 새겨진 머그잔, 티셔츠, 포스터 등은 불티나게 팔리고 있습니다.할리우드에서 활약하는 아시아계 배우들도 나섰습니다. 한국계인 샌드라 오는 피츠버그에서 영화 촬영을 하던 중 규탄 시위에 참가했습니다. 미국 드라마 ‘로스트’에 출연했던 한국계 대니얼 대 김은 워싱턴으로 날아가 하원법사위원회 청문회에서 이렇게 증언했습니다. ‘chart a course’는 원래 해양 용어입니다. ‘바다에서 배가 나아갈 진로를 정하다’라는 뜻입니다.정미경 기자 mickey@donga.com