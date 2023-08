대통령이 가장 두려워하는 배우자의 ‘이 말’[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리와 부인 소피 여사의 결혼식 모습. 부부는 결혼 18년 만에 최근 이혼을 발표했다. 위키피디아

After many meaningful and difficult conversations, we have made the decision to separate.”

(힘들지만 의미 있는 대화를 통해 우리는 헤어지기로 했다)

Melania is my rock and foundation, and I wouldn’t be the man I am today without her by my side.”

(멜라니아는 나를 지켜주는 든든한 바위이자 토대이고, 그녀가 내 곁에 없었다면 지금의 나는 없었을 것이다)

쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리 부부가 ‘Big D’를 결정했습니다. ‘빅D’는 ‘Divorce’(이혼)을 말합니다. 인생에서 큰 결정이기 때문에 ‘빅D’로 통합니다. 부부는 최근 소셜미디어에 올린 글에서 별거를 발표했습니다. 결혼 18년만입니다.이혼에는 두 종류가 있습니다. 양쪽이 협상을 통해 만족할만한 결과에 이르는 ‘합의 이혼’이 있습니다. ‘amicable divorce’라고 합니다. ‘amicable’(어미커블)은 ‘원만한’이라는 뜻입니다. 반면 합의에 이르지 못해 법정에서 시시비비를 가리는 이혼을 ‘contested divorce’라고 합니다. ‘contest’(컨테스트)는 ‘겨루다’라는 뜻입니다. 트뤼도 총리 부부는 별거 글을 ‘after many meaningful and difficult conversations’로 시작했습니다. ‘conversation’(대화)이라는 단어를 통해 ‘우리는 합의 이혼’이라고 밝히고 들어가는 겁니다. 이혼 소송으로 가면 결혼 생활의 추한 단면들이 들춰지게 됩니다. ‘air dirty laundry in public’이라고 합니다. 감추고 싶은 더러운 빨랫감이 공중에 나부끼는 장면을 상상하면 됩니다.선출직 지도자에게 이혼은 치명적입니다. ‘divorce is a career killer’(이혼은 경력을 죽인다)라는 불문율이 존재합니다. 유권자들은 이혼 딱지가 붙은 후보에게 표를 주는 데 인색합니다. 적지 않은 정치인들이 이름뿐인 결혼 생활을 유지하는 이유입니다. 하지만 세상은 변합니다. 트뤼도 총리처럼 이혼을 결정하는 지도자들이 늘고 있습니다. 이혼과 관련된 지도자들을 알아봤습니다.돌출 행동을 잘하는 트럼프 대통령은 ‘멜라니아 생일 축하 캠페인’을 벌이기도 했습니다. 지지자들이 아내 생일 축하 글에 서명하는 캠페인입니다. 트럼프 대통령이 쓴 축하 글의 일부입니다. ‘my rock, my foundation’은 미국 부부들의 생일, 결혼기념일 때 단골 멘트입니다. 5월 가정의 달을 맞아 이런 카드를 주고받는 것도 좋겠죠.정미경 기자 mickey@donga.com