바이든, 콜로니얼 송유관 사태 질문에 “푸틴 만나 대화”

10일(현지시간) 조 바이든 미국 대통령은 자국 최대 송유관 업체 셧다운 사태와 관련해 추가 조치를 준비하고 있다고 밝혔다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 책임을 묻겠다는 의사도 밝혔다.이날 백악관 홈페이지에 공개된 발언록에 따르면 바이든 대통령은 콜로니얼 파이프라인이 7일 동유럽 범죄 조직 ‘다크사이드(DarkSide)’의 랜섬웨어로 추정되는 사이버 공격으로 멈춘 사태와 관련해 발언했다.콜로니얼은 미국 최대 송유관 업체로, 미 동부 연안에서 사용되는 연료의 약 45%를 담당한다. 이번 공격으로 5500마일(8800㎞)에 달하는 송유관이 폐쇄됐다가 순차적으로 재가동에 들어갔다.다크사이드는 성명에서 이번 공격을 자행했다고 인정하면서 “정치와 무관하다”고 밝혔다. 일각에서는 다크사이드 세력이 러시아를 기반으로 하고 있다는 분석도 나온다. 미 연방수사국(FBI)도 다크사이드 소행이라고 밝혔다.바이든 대통령은 러시아가 공격과 관련이 있다고 보느냐는 질문에 “나는 대화를 할 것”이라고 답했다.이어 “나는 푸틴 대통령을 만날 것이다. 그리고 지금까지 우리 정보당국 관계자에 따르면 러시아가 관여하고 있다는 어떠한 증거도 없다”며 “비록 랜섬웨어가 러시아에 있다는 증거가 있기는 하지만 그렇다. 그들(러시아)은 이 일을 다루는 데 어느 정도 책임이 있다(They have some responsibility to deal with this.)”고 말했다.또 “파이프라인 전체 운영능력을 얼마나 빨리 회복하는지에 따라 추가 조치를 취할 준비가 됐다”고 강조했다.아울러 콜로니얼 같은 민간 주체가 소유·관리하는 주요 인프라를 보호하기 위해 정부가 적극 개입하겠다고 밝혔다.바이든 대통령은 “사이버 보안에 대한 민간 부문 투자를 활성화하기 위해 우리는 4월 새로운 민관 이니셔티브를 시작했다”며 “그것은 전기 분야 사이버 보안을 향상시키기 위해 100일 동안 전력 질주하는 것으로 시작된다”고 말했다.바이든 대통령은 “천연 가스 파이프라인, 수도 및 다른 분야에도 유사한 조치가 따를 것”이라고 덧붙였다.랜섬웨어 공격은 장치나 네트워크 파일을 암호화하는 악성 프로그램을 포함한다. 결국 시스템은 작동 불가능 상태가 된다. 이런 사이버 공격 배후 세력은 일반적으로 정상화 대가로 몸값(ransom)을 요구한다.CNBC에 따르면 이날 오전 백악관 국가안보 담당자들은 이 공격은 본질적으로 금전적인 목적에서 이뤄졌다고 설명했다. 콜로니얼이 몸값을 지불하기로 합의했는지는 밝히지 않았다.앤 노이버거 사이버 및 신흥기술 국가안보 부보좌관은 대가 지급 관련 질문에 “일반적으로 민간 부문이 할 결정”이라고 답했다.[서울=뉴시스]