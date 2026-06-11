‘같이 삽시다’ 양정아, 아픈 母 생각에 눈물…“내 생활 멈춰”

10일 오후 방송된 KBS 1TV 예능 프로그램 ‘황신혜의 같이 삽시다’에서는 배우 양정아가 아픈 어머니 생각에 눈물을 훔쳤다.
배우 황신혜, 중식 셰프 신계숙과 대화하던 그가 어머니 얘기를 꺼냈다. “난 엄마랑 5분 만이라도 눈 마주치고, 내 이름 불러주고, 평상시처럼 대화하는 게 정말 소원이야”라고 했다. 이어 “‘정아야, 그랬니?’ 이렇게 단 5분이라도 눈 마주친 시간이 너무 그립더라”라며 “엄마랑 비슷한 연배 어르신만 봐도 엄마 생각이 너무 난다. 살아계시는데도 매일 보고 싶더라, 눈을 이렇게 못 마주치니까”라고 고백하며 눈물을 보였다.
양정아가 인터뷰에서 속마음을 털어놨다. 특히 “작년 12월부터 내 생활은 다 멈췄다”라고 해 안타까움을 자아냈다. 그는 “엄마가 허리 골절로 병원에 입원하고, 지금도 계속 약으로 치료하고 계시다”라며 “그동안 내가 (병원에서 곁에) 있었고, 주말에 동생이 와서 간병하다가 지금은 간병인과 같이하고 있다”라고 전했다. 아울러 “병원에서 금방 집으로 올 줄 알았는데, 그렇게 오래 계실 줄 몰랐다”라고 고백해 안타까움을 더했다.
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