‘故 최진실 딸’ 최준희, 유재석 ‘축의금’에 감동…“말씀도 따로 없이 전달”

배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 결혼식 축의금 명부에서 방송인 유재석의 이름을 뒤늦게 확인하고 감사의 마음을 전했다. 별다른 언급 없이 조용히 축의금을 전달한 사실이 알려지며 훈훈함을 더했다.
최준희는 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 결혼식 축의금 명부 일부를 공개했다. 공개된 사진에는 방송인 조세호와 유재석의 이름이 적혀 있었다.
최준희는 해당 사진과 함께 “킹갓제너럴, 말씀도 따로 없으시고 뒤늦게야 전달받은”이라는 글을 남기며 유재석에게 감사 인사를 전했다.
이어 유재석 사진도 함께 올리며 고마운 마음을 표현했다.
또 과거 MBC ‘무한도전’ 방송 장면도 함께 공유했다. 영상 속 박명수는 손하트를 날리고 있었고, 화면에는 ‘수줍은 사랑 고백과 함께’라는 자막이 달려 있어 웃음을 자아냈다.
한편 최준희는 배우 고 최진실과 야구선수 고 조성민의 딸로 현재 인플루언서로 활동 중이다.
그는 지난 16일 11세 연상의 비연예인 연인과 결혼식을 올렸다.
결혼식에는 엄정화, 이소라, 이영자, 정선희, 홍진경 등 고 최진실의 생전 절친들이 참석해 자리를 빛냈다. 이모할머니가 화촉점화를 맡았고, 과거 갈등이 있었던 외할머니도 혼주석을 지켜 눈길을 끌었다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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