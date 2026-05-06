뉴진스 민지 “하고픈 말 많아”…팬들에 깜짝 선물 전한 근황

한 팬은 5일 사회관계망서비스(SNS)에 민지가 직접 카페 앞에 손 편지와 네 컷 사진, 쿠키를 두고 갔다며 사진을 게재했다. 오는 7일 민지의 생일을 앞두고, 한 팬이 최근 생일 카페를 연 가운데 민지가 이 소식을 알고 선물을 두고 간 것으로 보인다.
이에 따르면 민지는 자필 손편지를 통해 “안녕 버니즈(팬덤명), 정말 오랜만이야, 다들 멋있게 또 즐겁게 잘 지내고 있었지?”라며 “난 버니즈 생각 많이 하면서 지냈어”라고 적었다.
이어 “올해 생일을 정말 많은 곳에서 함께 축하해 준다고 들었어! 나도 뭔가 보답하고 싶어서 이번에는 정말 직접 만든 쿠키를 준비했어, 헬퍼가 쿠키 제작 도와줬어”라며 “버니즈들끼리 쿠키 잘 나눠 먹기, 가능한 오늘 안에 쿠키 먹기”라고 당부했다.
그러면서 “정말 다양한 일이 있었고 해주고 싶은 말이 많지만…오늘은 즐거운 날이었으면 해, 앞으로도 그렇고”라며 “함께 하자, 늘 고마워 버니즈, 생일 축하해 줘서 고마워, 사진도 한 장 두고 갑니다”라고 전했다.
이와 함께 공개된 사진에는 민지가 앞머리가 있는 긴 생머리에 미소를 지으며 혼자 네 컷 사진을 찍는 모습이 담겼다. 다양한 포즈를 취하며 여전한 미모를 시선을 사로잡는다.
민지는 이어 또 다른 생일 카페에도 선물을 두고 갔다. SNS에 이를 공개한 팬은 “민지가 직접 카페 앞에 두고 갔어요 Ver.2”라며 “민지가 주고 간 쿠키는 선착순으로 함께 증정된다”고 알렸다.
해당 편지를 통해 민지는 “밥은 잘 먹고 있는지 궁금하네”라며 “5월이야, 상상한 대로 이루어질 것만 같은 그런 계절이랄까”라고 전했다. 이어 “항상 고마운 버니즈, 하고 싶은 말이 지금 한 트럭, 백 트럭이야”라며 “우리에게 다시 좋은 기회가 오길, 또 만나자 생일 축하해 줘서 고마워”라고 전했다.
이어 세 번째 편지도 두고 간 민지는 “올해는 작년에 못 했던 쿠키 선물들 준비했어, 실패한 친구들 포함 500개는 구운 것 같아”라며 “버니즈들도 내가 뭐 하는지 궁금하겠지? 언젠간 4시간 넘게 이야기할 날을 기다리며, 생일 축하해 줘서 고마워”라고 전했다.
또한 민지는 네 번째 편지까지 전하며 “버니즈에게 하고 싶은 말이 정말 많지만, 분명 기회가 올 거니까”라며 “항상 아프지 말고 건강하게, 행복하게 지내줘, 또 만나자, 오랜만에 사진 찍는데 너무 부끄럽더라”라고 썼다. 특히 민지는 편지를 통해 쿠키 제작을 도와준 헬퍼를 ‘H’라고 지칭하고 소 그림을 그려 넣어 멤버 하니에게 도움받았음을 추측케 했다.
이와 함께 공개된 또 다른 네 컷 사진을 공개, 꽃받침 포즈와 볼 콕 포즈를 취하며 자연스러운 비주얼을 뽐내 눈길을 끈다.
최근 뉴진스 멤버 하니, 해린, 혜인은 덴마크 코펜하겐에서 포착된 바 있다. 소속사 어도어 측은 뉴스1에 “코펜하겐 방문은 뉴진스의 새로운 음악적 서사를 담기 위한 사전 프로덕션 과정의 일환이었다”라며 “뉴진스 멤버들은 현재 멤버별 컨디션과 각자에게 최적화된 스케줄에 따라 활동을 준비하고 있다”고 밝혔다.
다만 어도어와 복귀를 논의 중인 민지의 근황이 알려지지 않았던 가운데, 민지가 팬들에게 직접 선물을 전해 관심을 끌고 있다.
한편 지난 2024년 11월부터 어도어와 전속계약 분쟁을 벌여왔던 뉴진스 멤버들은 지난해 11월을 기점으로 어도어 복귀를 선언했다. 하지만 지난해 12월 29일 어도어는 공식 입장을 내고 해린, 혜인에 이어 하니가 신중한 논의 끝에 어도어 복귀를 확정 지었다고 밝혔다. 또한 “민지는 아직 복귀를 두고 대화 중”이라며 “상호 간의 이해를 넓히기 위한 논의를 지속해서 이어가고 있다”라고 했다.
하지만 어도어는 다니엘에 대해서는 “뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께 하기 어렵다고 판단해 당사는 금일 전속계약해지를 통보했다”라며 “이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서는 법적 책임을 물을 예정”이라고 밝혔다.
이후 어도어는 전속 계약 당사자인 다니엘에 관해 법원에 위약벌 및 손해배상 소장을 접수했다. 또한 다니엘의 가족 1인과 민희진 전 대표에게는 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 대한 책임을 물어 손해배상 청구 소송을 냈다. 소송 규모는 총 431억 원에 달한다.
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