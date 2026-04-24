‘정경호父 정을영 감독과 사실혼’ 박정수 “싸우다가 정들어 같아 살아”

박정수는 22일 유튜브 채널 ‘웬만해선 막을 수 없는 박정수, 유튜브 시작하자마자 전 남편 소환하고 현 남편이랑 모니터링하는 기 센 아줌마’라는 제목의 영상을 공개했다.
박정수는 자신이 출연한 시트콤 ‘웬만해선 그들을 막을 수 없다’에서 부부로 호흡을 맞춘 노주현과 만났다. 노주현은 “정 감독은 어떻게 지내냐”라면서 정을영 감독에 관해 물었다. 박정수가 “그 남자가 잘못 지낼 이유가 뭐가 있냐, 난 제발 여자 친구 만들어왔으면 좋겠구먼”이라고 말하자, 노주현은 “마음에도 없는 이야기하지 말고”라고 말했다.
이어 노주현은 “그 친구(정을영)는 맨날 놀러 온다고 하고 거짓말을 한 게 한두 번이 아니다”라며 섭섭해했다. 박정수는 “왜냐면 이 남자가 집밖에 모른다, 잘 안 나가려고 한다”라며 “연출만 잘한다, 난 그것 때문에 속아서 결혼했다, 감독으로 존경심이 없으며 안 살았겠지”라고 했다. 그러자 노주현은 “(연출하는 것에) 반해서 넘어간 건 아닌 것 같고 그냥 눈이 맞았겠지”라고 말했다. 이에 박정수는 “싸우다가 정이 들었다, 같이 살면 안 싸울 줄 알았는데 계속 싸운다”라고 말해 웃음을 자아냈다.
한편 박정수는 드라마 연출자인 정을영 감독과 배우와 감독으로 만나 연인으로 발전해 25년째 사랑을 이어오고 있다. 정을영 감독은 배우 정경호의 아버지이기도 하다.
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