TXT, 미니 8집 초동 180만장 돌파…전작 기록 넘었다

그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 미니 8집이 초동(발매일 기준 일주일간 음반 판매량) 180만 장을 넘었다.
20일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 투모로우바이투게더의 미니 8집 ‘7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때’는 지난 13~19일 동안 총 180만 6740장 팔리며 주간 음반 차트 1위에 올랐다. 전작인 정규 4집 ‘별의 장: 투게더’의 초동(176만 867장)을 웃도는 수치다. 신보는 발매 첫날 이미 136만 장 가까이 팔려 단숨에 밀리언셀러에 등극했다. 이로써 투모로우바이투게더는 7연속 초동 밀리언셀러 기록을 세웠다.
투모로우바이투게더는 엠넷 ‘엠카운트다운’을 시작으로 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’, MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’에서 타이틀곡 ‘하루에 하루만 더’(Stick With You) 무대를 펼치며 활발한 활동을 전개했다. 이들은 음악방송 인터뷰에서 “데뷔 후 7년 동안 느낌 감정을 솔직하게 담은 앨범이다, 응원해 주시는 팬분들 덕분에 힘내서 활동하고 있다, 끝까지 지켜봐 달라”라고 당부를 전했다.
음악방송에서 선보인 퍼포먼스는 연일 뜨거운 반응을 끌어내고 있다. 손과 팔의 관절을 이용한 텃팅 동작은 곡의 애절함을 직관적으로 풀어내며 강한 인상을 남겼다. 다리를 활용한 안무는 다섯 멤버의 큰 신장을 부각시켰고, 각종 SNS에서 ‘긴 다리 자랑 춤’으로 화제를 모았다. 안정적인 가창력과 무대 매너, 몰입감 넘치는 표정 연기는 8년 차 그룹다운 내공을 보여주었다. 여기에 신보의 콘셉트 포토를 구현한 세트와 형광색 가시나무 오브제를 활용한 무대 연출이 퍼포먼스의 몰입도를 높이며 시선을 사로잡았다.
무대가 입소문을 타면서 국내외 음원차트에서도 순항 중이다. 타이틀곡은 13~18일 자 벅스 일간 차트에서 6일째 최정상을 유지하고 있다. 같은 기간 멜론 일간 ‘톱 100’에도 이름을 올렸다. 총 6곡이 수록된 신보는 일본 오리콘 최신 차트(4월 18일 자)의 ‘데일리 앨범 랭킹’ 2위에 올랐다. 현지 발매 첫날(4월 14일 자) 이 차트 1위를 찍은 데 이어, 17일 자 차트에서 정상을 탈환하는 등 꾸준히 인기를 이어가고 있다.
한편 투모로우바이투게더는 TV, 유튜브 등 다양한 플랫폼에 모습을 드러내면서 활발한 활동을 이어가고 있다.
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