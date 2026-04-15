‘전 남편’ 이수 회사 떠난 린, 젤리피쉬와 전속계약

가수 린이 젤리피쉬엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 전 남편인 이수가 대표로 있던 회사를 나와 새로운 출발을 알린 것.
15일 젤리피쉬는 이 같은 소식을 알리며 “깊이 있는 감성과 탄탄한 보컬을 두루 겸비한 아티스트 린과 함께하게 돼 정말 기쁘다, 가수로서 노래 실력은 물론 송라이팅과 프로듀싱 실력까지 겸비한 명품 아티스트인 만큼 여러 방면에서 폭넓은 역량을 발휘할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정”이라고 밝혔다.
국내 대표 보컬리스트로 꼽히는 린은 ‘…사랑했잖아…’를 비롯해 ‘엄마의 꿈’, ‘자기야 여보야 사랑아’, ‘곰인형’, ‘실화’, ‘사랑..다 거짓말’ 등의 곡으로 인기를 얻었다. 특히 폭넓은 음역대와 부드러운 보이스를 기반으로 한 견고한 음색으로 컨템포러리 R&B 장르를 대표하는 아티스트로 손꼽히며 독보적인 음악 세계를 구축해 왔다.
또한 드라마 ‘해를 품은 달’ OST ‘시간을 거슬러’, ‘별에서 온 그대’ OST ‘마이 데스티니’(My Destiny), ‘태양의 후예’ OST ‘위드 유’(With You) 등 인기 드라마에서도 OST 강자로 활약하며 여운이 남는 목소리로 시청자들에게 감동을 전했으며, 최근에는 직접 작사한 싱글 ‘사랑했던 전부였던’을 발표하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.
또한 린은 보컬리스트를 넘어 프로듀싱과 작곡 역량까지 겸비한 올라운더 아티스트로 자신만의 음악 세계를 견고하게 다져나가고 있다. 더불어 MBN ‘현역가왕’ 시리즈에서는 심사위원으로 참여해 도전자들의 성장을 이끄는 등 깊이 있는 내공과 실력을 꾸준히 입증하고 있다.
젤리피쉬와 손잡고 새로운 챕터를 연 린은 음악 활동은 물론 다방면에서의 활약을 예고해 향후 행보에 대한 기대감을 더하고 있다.
한편, 린이 전속계약을 체결한 젤리피쉬엔터테인먼트에는 빅스, 베리베리, 이븐, 손참치, 김영주, 탁이온, 김동규, 이수정, 이성신 등이 소속돼 있다.
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