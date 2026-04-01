우즈, 日 3개 도시 공연 성료

가수 우즈(WOODZ)가 월드투어 ‘Archive. 1’ 일본 공연을 성공적으로 마무리했다.
우즈는 지난 3월 28일 오사카 도지마 리버 포럼(Dojima River Forum), 29일 도쿄 도요스 PIT(Toyosu PIT), 31일 나고야 제프 나고야(Zepp Nagoya)에서 월드투어 ‘2026 WOODZ WORLD TOUR ‘Archive. 1’’ 일본 공연을 개최했다.
이번 공연에서 우즈는 기타를 메고 ‘Bloodline’으로 포문을 열며 강렬한 시작을 알렸다. 이어 ‘Downtown’, ‘Dirt on my leather’를 선보이며 밴드 사운드를 기반으로 한 라이브 퍼포먼스로 높은 몰입도를 이끌어냈다. 우즈는 정규 1집 타이틀곡 ‘Human Extinction’과 ‘NA NA NA’를 포함한 신곡과 대표곡을 오가며 다채로운 무대를 선보였다. 록, R&B, 발라드를 아우르는 폭넓은 음악 스펙트럼으로 공연의 완성도를 높였다.
일본 현지 반응 역시 폭발적이었다. ‘Love Me Harder(파랗게)’, ‘00:30’ 등의 빠른 템포의 곡에서는 관객들의 떼창과 점프가 이어지며 현장 열기가 고조됐고, 일부 구간에서는 곡을 한 차례 더 선보이는 등 관객들과의 즉흥적인 호흡이 펼쳐졌다. 대표곡 ‘Drowning’, ‘CINEMA’ 등 발라드 구간에서도 관객들의 높은 몰입과 호응이 이어졌다. 특히 오피셜히게단디즘의 ‘Pretender’ 커버 무대에서는 뜨거운 반응과 함께 대규모 떼창이 터져 나왔으며, 과거 그룹 활동 당시의 곡을 짧게 선보이자 관객들의 떼창이 이어졌다.
또 우즈는 일본어를 적극적으로 활용하며 현지 팬들과 더욱 가깝게 소통했고, 현지 팬들의 호응을 이끌어냈다. “보고싶었어요(아이타캇타데스)”라는 인사를 비롯해 일본어 멘트로 공연을 이끌었고, 일본 신조어를 활용한 위트 있는 표현까지 더해지며 친밀한 분위기를 완성했다. 더불어 일본어 버전‘Journey’ 영상 공개 소식도 전하며 기대감을 높였다.
본 공연을 마친 우즈는 팬들의 연호 속에 앙코르 무대로 다시 등장해 열기를 이어갔고, 공연 후반부에는 관객들과 함께 단체 사진을 촬영했다. 특히 마지막 곡 ‘Stray(비행)’에서는 관객들이 직접 샤우팅을 채워 넣으며 공연의 대미를 장식, 현장을 하나로 만드는 장면이 연출됐다.
우즈는 공연을 마치며 “오늘 너무 행복했다. 이번 앨범과 투어를 통해 가장 저다운 모습을 보여드리고 싶었다”며 “항상 보내주시는 사랑에 보답할 수 있도록 더 열심히 음악하겠다”고 소감을 전했다. 이어 “일본에서 다시 만나 오늘의 행복한 감정을 함께 또 나누고 싶다. 그동안 건강하셨으면 좋겠다”고 덧붙였고, 관객들은 따뜻한 박수로 화답했다.
일본 공연을 성공적으로 마친 우즈는 다음 도시인 싱가포르로 향해 월드투어 ‘Archive. 1’의 열기를 이어갈 예정이다.
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