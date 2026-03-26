전유진, 당당 짝사랑 ‘가요가요’

‘가요 가요’는 경쾌한 세미 트롯 리듬 위에 짝사랑의 애틋한 감정을 담아낸 곡이다. 신나는 리듬과 대비되는 서정적인 가사가 어우러져 묘한 울림과 카타르시스를 선사한다. 경쾌한 브라스와 리듬 섹션으로 곡의 흐름을 이끄는 가운데, 전유진 특유의 시원하고 힘 있는 보컬이 더해져 짝사랑의 아픔을 20대 초반의 당당한 에너지로 승화시켰다.
이를 통해 세미 트롯 특유의 매력을 한층 끌어올리며, 듣는 이들에게 시원한 해방감과 공감을 동시에 전할 것으로 기대를 모은다.
특히 ‘세월이 약이겠지요’와 같은 익숙한 표현으로 전통적인 트롯 감성을 살리면서도, 세련된 편곡과 감각적인 멜로디 라인으로 현대적인 감각을 더해 ‘뉴 트롯’의 매력을 자연스럽게 녹여냈다. 앞서 전유진은 지난 25일 공식 유튜브 채널을 통해 스페셜 클립 티저를 공개하며 컴백 기대감을 높였다. 영상 속 전유진은 검은색 미니 원피스를 입고 등장해 경쾌한 비트에 어울리는 발랄한 안무를 선보이며 눈길을 끌었다. 퍼포먼스에 집중할 수 있는 깔끔한 연출과 카메라 워킹이 더해져 완성도를 높였으며, 댄스 가수로서의 새로운 매력까지 드러냈다.
전유진은 포항해변전국가요제 출신으로 2020년 3월 디지털 싱글 ‘사랑…하시렵니까?’를 발매하며 데뷔했다. 이후 ‘현역가왕’에서 활약하며 실력 있는 가창력과 짙은 감성으로 최종 1위에 등극했다. 남녀노소 전 연령층의 사랑을 받으며 차세대 트롯 여제로 자리매김하고 있다.
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