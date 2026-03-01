강소라 “한의사 남편, 소개팅서 나한테 안 매달려…오히려 끌리더라”

오는 23일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜’에는 강소라가 출연해 그동안 볼 수 없었던 예능감을 뽐내며 4MC들과 특급 케미를 선보일 예정이다.
이날 강소라는 소개팅에서 처음 만난 남편이 “나에게 안 매달린 유일한 남자”라면서 오히려 그런 면에 끌렸다고 밝혔다. 이어 부부싸움 스토리도 털어놨는데, 특히 그는 “남편이 먹다 남아 이 자국이 있는 깍두기까지도 냉장고에 그냥 넣어놔 싸운다”고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 MC들이 “남편 때문에 화가 나면 어떻게 하냐”고 묻자, 그는 “남편이 한의사이지 않냐, 개인 주치의라고 생각하면 화가 누그러진다”고 고백해 현장을 웃음바다로 만들었다.
이어 강소라는 육아로 인한 고충도 솔직하게 털어놨다. 그는 “아들과 딸은 육아 난이도가 다르다, 아들이 화라면 딸은 짜증이다”라고 표현해 공감을 자아냈다. 그는 육아 스트레스 해소법으로 혼자 코인 노래방을 간다고 밝히며 애창곡인 엑소의 노래를 직접 선보이기도 했는데, 이에 카이가 즉석에서 화음을 맞춰줘 현장을 깜짝 놀라게 했다. 강소라와 카이의 즉흥 듀엣은 본 방송을 통해 확인할 수 있다.
한편 강소라가 중고 거래 고수 면모를 드러냈다. 그는 한 중고 거래 사이트에서 거래한 물건만 667개라고 했다. 심지어 직거래도 나간다고 해 현장을 발칵 뒤집었는데, 이에 이수지가 “연예인이어서 가품 의심은 안 하지 않냐”고 묻자, 그는 “혹시 누가 의심하면 마스크를 살짝 내려서 얼굴을 보여준다”고 응수해 여배우답지 않은 소탈한 매력을 뽐냈다.
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