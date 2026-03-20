아이오아이, 10주년 콘서트 ‘루프’ 26일 예매 오픈…팬들과 재회

아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)의 ‘2026 아이오아이 콘서트 투어: 루프’(2026 I.O.I Concert Tour: LOOP) 서울 공연 티켓은 오는 26일 오후 8시 온라인 예매사이트 NOL을 통해 오픈된다.
아이오아이의 데뷔 10주년을 기념해 준비된 이번 공연은 오는 5월 29일과 30일, 31일 잠실실내체육관에서 개최되는 서울 공연을 시작으로 6월 6일 방콕, 6월 20일과 21일 홍콩까지 아시아 주요 도시를 순회한다.
2017년 콘서트 이후 약 9년 만에 멤버들이 다시 한 무대에 오르는 자리인 만큼, 그동안 각자의 길을 걸어온 멤버들의 시간과 팬들의 기억이 다시 교차하는 특별한 순간이 될 전망이다.
콘서트 타이틀 ‘루프’는 끝난 듯 보였던 이야기가 다시 이어지고 또 다른 만남으로 순환된다는 의미를 담는다. 재회와 이별이 반복되는 관계의 구조, 그리고 삶이 반복의 궤도를 그리듯 이어진다는 메시지를 통해 아이오아이와 팬들이 공유해 온 시간을 하나의 서사로 확장한다. 단순한 추억의 재현이 아닌, 서로의 삶 위에 다시 연결되는 경험을 만들어내겠다는 의도가 담겨 있다.
특히 이번 공연은 아이오아이를 좋아했던 팬들과의 시간을 다시 잇는 자리로, 각자의 자리에서 성장해 온 멤버들에게도 새로운 출발을 알리는 무대가 될 전망이다. 서울 공연을 시작으로 이어질 콘서트 투어는 글로벌 팬들과의 특별한 재회를 예고하며 기대감을 높이고 있다.
한편 아이오아이는 데뷔 10주년을 맞아 오는 5월 예정인 새 앨범 발매와 콘서트 투어를 포함한 다양한 프로젝트를 순차적으로 선보일 계획이다. 최근 재킷 및 뮤직비디오 촬영을 모두 마쳤다.
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