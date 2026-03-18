있지 유나, 냉동고 안에 누워있네…인간 ‘아이스크림’

그룹 ITZY(있지) 유나가 신비롭고 상큼한 매력을 품은 솔로 데뷔곡 ‘Ice Cream’(아이스크림) 뮤직비디오 티저 영상과 사진을 추가 공개했다.
영상 속 유나는 “I wanna be your ice cream I wanna be your ice cream, oh my! 망설이다가 too late 한순간 녹아내릴 거야”라는 가사에 맞춰 ‘Ice Cream’ 퍼포먼스 일부를 첫 선보이고 신곡 무대를 향한 기대감을 높였다. 함께 오픈된 포토에서는 포니테일 헤어스타일과 글로이한 민트 컬러 의상으로 신비로운 아우라를 발산했다. 유나의 솔로 데뷔작 ‘Ice Cream’에는 동명의 타이틀곡을 필두로 ‘B-Boy’(비보이), ‘Blue Maze’(블루 메이즈), ‘Hyper Dream’(하이퍼 드림) 총 4곡이 수록된다. 비주얼, 실력, 매력을 고루 갖춘 ITZY 막내로서 너른 사랑을 받아온 유나가 솔로 아티스트로서 펼쳐 보일 음악 세계에 기대가 모인다.
유나의 첫 솔로 앨범 ‘Ice Cream’과 동명 타이틀곡은 3월 23일(월) 오후 6시 정식 발매된다.
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