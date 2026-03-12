키키, 데뷔 첫 월간 차트 1위

그룹 키키(KiiiKiii/지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)가 신곡 ‘404 (New Era)’로 데뷔 이래 첫 월간 차트 정상에 올랐다.
12일 써클차트에 따르면 키키는 지난 1월 26일 발매된 미니 2집 ‘델룰루 팩(Delulu Pack)’의 타이틀곡 ‘404 (New Era)’로 2월 월간 디지털 차트와 스트리밍 차트 1위에 이름을 올리며 2관왕을 기록, 데뷔 첫 월간 차트 1위를 차지하는 쾌거를 이뤘다. 이들은 앞서 7주 차부터 9주 차까지 3주 연속 두 차트 정상을 지켰다.
국내 주요 음원 플랫폼에서도 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. ‘404 (New Era)’는 멜론, 벅스, 지니, 바이브, 플로, 애플 뮤직, 유튜브 뮤직, 스포티파이 코리아 등 각종 차트에서 상위권을 유지하며 장기 흥행의 기반을 다지고 있다.
글로벌 성과 역시 눈에 띈다. 키키는 미국 음악 전문 매체 빌보드(Billboard)의 ‘빌보드 글로벌(미국 제외)(Billboard Global Excl. U.S.)’ 차트에 4주 연속 이름을 올리며 꾸준한 존재감을 드러냈다. 또한 빌보드 재팬 최신 차트(3월 4일 자)에서는 핫 앨범(Hot Albums), 아티스트 100(Artist 100), 히트시커 송(Heatseekers Songs) 등 다양한 차트에 진입하며 글로벌 영향력을 확장하고 있다.
‘404 (New Era)’는 UK 하우스와 개러지 사운드가 어우러진 중독성 강한 비트 위에 멤버들의 다채로운 보컬과 래핑이 더해진 곡이다. 웹페이지 오류 코드 ‘404’를 ‘좌표 밖의 자유’라는 콘셉트로 재해석한 키키 특유의 유쾌함이 ‘젠지 감성’을 자극하며 이목을 끌었다. 이에 다양한 아티스트와 크리에이터들이 참여한 ‘404 (New Era)’ 챌린지가 이어지고 있으며, SNS 내 배경 음악으로 사용되거나 손을 뻗는 안무를 활용한 밈(meme)까지 확산되며 다방면에서 흥행 열기를 이어가고 있다.
해당 곡은 발매 16일 만에 올해 발매곡 가운데 처음으로 멜론 TOP100 차트 1위에 오르는 기록을 세웠으며, 이후 2주 연속 주간 차트 1위를 차지했다. 또한 키키는 ‘404 (New Era)’로 음악방송 3관왕을 달성하며 무대 위에서도 강렬한 존재감을 입증했다.
