피원하모니, 새롭고 감각적

그룹 피원하모니(P1Harmony, 기호 테오 지웅 인탁 소울 종섭)가 미니 9집 ‘UNIQUE’(유니크) 콘셉트 포토 메이킹 필름을 공개했다.
영상 속 피원하모니는 네 가지 버전으로 진행된 촬영에서 각기 다른 스타일을 완벽하게 소화하며 시선을 사로잡았다. 멤버들은 심플한 의상부터 화려한 의상까지 폭넓게 아우르며 다채로운 매력을 발산했고, 콘셉트마다 변하는 분위기에 맞춰 섬세한 표정 연기와 포즈를 선보이며 프로페셔널한 면모도 드러냈다.
또 피원하모니는 메이크업, 스타일링, 소품 등 촬영과 관련된 다양한 비하인드를 전하며 이번 앨범에 대한 기대감과 자신감을 드러냈다. 인탁은 “도전해보지 못했던 스타일의 사진들을 많이 찍어서 피스(팬덤명)분들이 어떻게 느낄지 궁금하고, 많이 좋아해 주실 거라고 생각한다. 미니 9집에도 많은 관심 부탁드린다”라고 전했으며, 지웅은 “새롭고 감각적인 느낌의 재킷 버전들이 많아서 좋았다. 피원하모니의 기묘한 일들 많이 기대해주시고 해석해 주시면 좋겠다”라고 덧붙였다.
피원하모니의 미니 9집 ‘UNIQUE’는 전작에서 파업을 선언했던 히어로 피원하모니가 다시 영웅으로 복귀하기까지의 여정을 그린 앨범이다. 앨범과 동명의 타이틀곡 ‘UNIQUE’는 브라질리언 펑크 특유의 강렬한 사운드와 묵직한 드럼 비트가 돋보이는 곡이다. 크루에 대한 넘치는 자신감을 여과 없이 보여주며, 함께하는 것만으로도 무엇도 두려울 것이 없다는 단단한 유대의 메시지를 통해 피원하모니만의 역동적인 에너지를 전할 예정이다.
피원하모니의 미니 9집 ‘UNIQUE’는 오는 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
