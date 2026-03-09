“딸아이 이름 어찌 알지?” 부활 출신 김재희, 사별한 아내 빙의에 “얼음됐다”

부활의 4대 보컬 김재희가 디즈니+(플러스) 예능 ‘운명전쟁49’에 출연한 소감을 밝혔다.
김재희는 지난 7일 자신의 인스타그램에 “디즈니+에서 최근 방영된 나의 사연에 대하여”라는 글을 게재했다.
해당 글에서 김재희는 “(제작진이) 그 어떤 사전 약속도 없었고 정보도 주지 않았다”며 “제작진은 나에게 ‘궁금한 것이 있으면 다 물어봐라’라고 했었다”고 남겼다.
이어 ‘운명전쟁49’ 최종 라운드에 올라간 무속인 설화가 자신의 점사를 보게 됐다며 “그때 처음 봤으며 서로 간에 그 어떤 정보도 없었다, 그냥 나의 사진 한장으로 시작된 점사였으며 촬영이 시작됐다”고 회상했다.
김재희는 “처음에는 ‘과연’이라 생각했으나 갑자기 어안이 벙벙해졌다”며 “애 엄마가 빙의 되더니 딸아이의 이름을 부르는 것이 아니던가? ‘순간 이게 뭐지?’ ‘딸아이의 이름을 어찌 알지?’ 하면서 얼음이 됐다”고 놀랐던 순간을 돌이켰다. 그러면서 “내가 무슨 표정이었는지 무슨말을 했었는지 방송이 나오고 나서야 알았다”며 “정신이 없었고 뭐에 홀린 듯이 그 당시의 상황이 기억도 잘 안 난다, 그냥 ‘거기서 촬영했었지’ 하는 정도의 기억이 전부”라고 털어놨다.
김재희는 당시 순간이 신비로웠다며 “설화님이 나를 들여다보는 듯이 느꼈고, 우리 가족을 들락날락하는 듯이 느꼈다, 느꼈다, 그런 상황에서 내가 어떤 행동을 했는지 무슨 말을 했는지도 잘 기억이 나질 않는다, 아무튼 대단했다”고 고백했다.
김재희는 설화가 했던 말도 되새겼다. 그는 “‘죽지 말고 살라’고 한 말, 방송을 보면서 기억이 났다”며 “‘열심히 살지 말고 그냥 살라’는 말이 그때 당시에는 뭐가 뭔지 몰랐었는데 참 희한한 경험이었다”고 털어놨다.
김재희는 설화와도 인연을 지속하고 있다고 했다. 그는 “요즘에 설화님과 가끔 안부를 묻는다”며 “그 후에도 나를 위해 기도도 해주고 있고 조언도 해주고 있다, 그저 감사드린다”고 고마워했다. 더불어 “나의 여러 상황들도 다 알고 있었지만 망자에 대한 이야기만을 했었고 방송 후에 따로 이야기를 해줬다, 나를 위한 배려로”라며 “이 방송을 통해 주위를 다시 한번 발견한 좋은 시간이었다, 이 방송을 만들어 주신 JTBC 측에 감사드리며 설화님께도 크게 감사드린다”고 재차 인사했다.
앞으로의 각오도 밝혔다. 김재희는 “지금 내가 처한 상황들(송사)을 잘 마무리 지어서 그동안 못다 했던 활동을 꾸준히 해야겠다는 마음”이라며 “지난 10여년간 해왔던 생명존중콘서트와 지구온도 낮추기 캠페인에 내 영혼을 바쳐야겠다”고 전했다. 그러면서 “쉽게 가려 했던 것이 탈이 났던 지난날을 반성하고 피해를 입은 분들께는 심심한 사과의 말씀을 전한다”며 “그리고 다시 뛰련다”고 남긴 후 “아무런 각본 없이 최선을 다한 모습의 설화님이 보여주신 마음 다시 한번 감사드린다”고 강조했다.
김재희는 지난 4일 마지막 회가 공개된 ‘운명전쟁49’에 등장했다. 설화는 최종 라운드에서 사진 한 장만으로 망자의 운명을 맞혔다. 김재희의 아내는 지난 2022년 육종암으로 세상을 떠났다. 아내가 세상을 떠난 날은 부활 3대 보컬이자 형인 김재기가 사망한 날이기도 했다.
또한 김재희가 아내를 살리려다 전 재산을 다 쓴 근황도 전해져 안타까움을 자아냈다. 설화는 그런 그가 죽고 싶어 했던 사실을 알고 그 힘들었던 시간에 공감하며 오열했다. 더불어 망자를 위한 굿을 하며 김재희를 위로했다.
