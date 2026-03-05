또 중독성 폭발…최예나, ‘캐치 캐치’ 챌린지 선공개로 컴백 예열

‘캐치 캐치’로 돌아오는 가수 최예나가 신곡 챌린지를 선공개, ‘예나 코어’가 돋보이는 곡으로 벌써 화제를 모으고 있다.
최예나는 오는 11일 다섯 번째 미니앨범 ‘러브 캐처’(LOVE CATCHER)로 컴백한다. 지난해 7월 미니 4집 ‘블루밍 윙즈’를 발매한 이후 약 8개월 만의 가요계 귀환이다. ‘러브 캐처’는 봄바람처럼 다가온 사랑에 대한 다양한 감정을 담은 앨범으로, 예나는 다양한 장르의 곡을 통해 한층 확장된 감성을 선보인다.
‘러브 캐처’에는 타이틀곡 ‘캐치 캐치’를 비롯해 ‘봄이라서’(Feat. 딘딘, 정형돈), ‘스티커’(Feat. 윤마치), ‘4월의 고양이’, ‘물음표’(Feat. 폴킴)까지 총 5곡이 수록됐다. 폴킴, 윤마치, 한로로 등 대세 뮤지션들부터 정형돈, 딘딘 등 만능 엔터테이너들까지 예나를 지원 사격했다. 이에 각 아티스트의 개성이 최예나의 곡과 만나 어떤 시너지를 발휘할지 기대를 모은다.
이 중 ‘캐치 캐치’는 일렉트로 팝 사운드 위에 ‘쫓고 쫓기는’ 관계의 긴장감을 경쾌하게 녹여낸 곡이다. 최예나 특유의 톡톡 튀는 에너지와 중독성 있는 멜로디가 만나 또 하나의 ‘예나 팝’을 만들어냈다. 앞서 ‘스마일리’(Feat. BIBI), ‘스마트폰’(SMARTPHONE), ‘네모네모’ 등의 곡으로 독보적인 매력을 자랑해온 최예나는 신곡 ‘캐치 캐치’로 또 한 번 자신의 음악 세계를 공고히 한다.
컴백에 앞서 최예나는 4일 자신의 유튜브 채널에 ‘캐치 캐치’ 챌린지 영상을 공개했다. 단발 헤어스타일에 미니 원피스를 입고 파격적인 비주얼로 등장한 최예나는 ‘캐치 캐치’의 후렴구에 맞춰 댄서들과 함께 춤을 춘다. ‘따 따 라따따’라는 가사에 맞춘 안무는 따라 하기 쉽게 구성돼 있어 눈길을 끌었다. 특히 짧게 공개된 곡은 ‘뽕끼’가 가득 느껴지며 ‘예나 코어’의 확장을 기대하게 했다.
해당 영상은 공개된 지 하루도 안 돼 14만 뷰(5일 오전 9시 기준)를 돌파하며 화제다. 영상를 본 누리꾼들은 “벌써 중독되네”, “예나만 가능한 콘셉트다”, “다양한 장르를 시도하는데 그게 또 찰떡”, “완곡 기대된다”, “뭘 해도 다 소화하네” 등의 댓글을 남기며 최예나의 새로운 곡에 대한 기대감을 표했다.
최예나는 지난 2022년 솔로로 데뷔한 뒤 자신만의 유니크한 색깔이 담긴 음악으로 솔로 아티스트로서 확고한 존재감을 보여왔다. 특유의 밝고 에너제틱한 매력은 물론, 키치하면서도 트렌디한 음악이 특히 돋보였다.
안주하지 않고 새로운 장르에 도전하며 성장해 온 최예나는 ‘캐치 캐치’로 또 한 번 도약에 나선다. 이에 최예나가 이번 컴백을 통해 어떤 변신을 선보일지, 그 변신이 이번에도 또 통할지 관심이 집중된다.
