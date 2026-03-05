아이들, 美 ‘투데이쇼’에서 8월 북미 투어 발표…자체 최대 규모

아이들은 지난 4일(한국 시각) 방송된 미국 NBC의 간판 토크쇼인 ‘투데이 쇼’(TODAY Show)에 출연해 직접 북미 투어 소식을 전하며 기대감을 높였다.
아이들은 이날 “우리가 북미 투어로 돌아온다”라며 “지난 투어가 2년 전이었는데 팬분들이 보고 싶다, 다양한 도시에서 네버랜드(팬덤명)를 만날 예정이다, 너무 기대된다”고 밝혔다. 또한 뜨거운 호응과 함께 ‘모노’(Mono)(Feat. skaiwater) 무대를 선보이며 현지 시청자들의 이목을 사로잡았다.
방송 후 소속사 큐브엔터테인먼트는 5일 아이들 공식 SNS를 통해 ‘2026 아이들 월드 투어 [싱코페이션]’의 북미 투어 포스터를 공개했다.
아이들은 오는 8월 2일(현지시간) 해밀턴의 TD 콜리세움에서 첫 캐나다 단독 공연을 개최한 후 뉴어크(뉴저지), 필라델피아, 애틀랜타, 올랜도, 샌안토니오, 멕시코시티, 로스앤젤레스, 오클랜드(캘리포니아), 시애틀 등 북미 주요 도시 총 10곳의 대형 공연장을 순회한다. 아이들의 북미 투어 티켓 오픈은 3월 11일부터 시작되며, 상세 내용은 공식 SNS 등을 통해 확인할 수 있다.
이번 투어는 아이들 북미 투어 중 가장 큰 규모로 진행된다. 독보적인 콘셉트와 한계 없는 음악적 확장성으로 주목받은 아이들은 아레나 투어에 걸맞은 화려한 무대 연출과 쉴 틈 없는 히트곡 메들리, 다채로운 솔로 무대를 통해 압도적 스케일의 공연을 선사할 전망이다.
북미 투어 일정을 발표한 아이들은 오는 7일 타이베이의 타이베이 돔에서 K-팝 걸그룹 최초로 콘서트를 펼친다. 공연은 예매 직후 일찌감치 매진을 기록한 데 이어 쏟아지는 요청에 시야제한석까지 추가 오픈하며 폭발적인 반응을 얻고 있다.
아이들은 타이베이에 이어 방콕, 멜버른, 시드니, 싱가포르, 요코하마, 홍콩 등 아시아 및 오세아니아 주요 도시에서 공연을 펼치며, 북미 투어 외에 추가 도시 및 상세 일정은 추후 공개될 예정이다.
