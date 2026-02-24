NCT JNJM, 유닛 데뷔 성공적

NCT JNJM(엔시티 제노재민)이 신곡 ‘BOTH SIDES’(보스 사이즈)로 성공적인 유닛 데뷔를 알렸다.
NCT JNJM의 첫 미니앨범 ‘BOTH SIDES’는 2월 23일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개됐으며, 타이틀곡 ‘BOTH SIDES’ 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 오픈되어 뜨거운 관심을 얻고 있다.
타이틀곡 ‘BOTH SIDES’는 감각적인 사운드와 유려한 드럼 비트, 재치 있는 보컬과 랩이 경쾌하게 어우러진 힙합 댄스 곡으로, 가사에는 서로 다른 두 가지 매력으로 상대를 사로잡겠다는 메시지를 유쾌하게 풀어내며, 어느 쪽도 놓칠 수 없는 선택지 사이에서 행복한 고민에 빠지게 만든다.
더불어 ‘BOTH SIDES’ 뮤직비디오는 상대의 마음을 사로잡기 위해 펼치는 제노와 재민의 대결을 유쾌한 스토리로 그려냈으며, 거리를 걷기만 해도 모든 사람들을 홀려버리는 두 사람의 독보적인 비주얼은 물론, 영화 ‘늑대의 유혹’과 ‘위대한 개츠비’의 명장면을 재치 있게 오마주한 장면들이 어우러져 한순간도 눈을 뗄 수 없는 즐거움을 선사, 제노와 재민의 매력을 온전히 만끽할 수 있는 작품으로 화제를 모으고 있다.
또 NCT JNJM은 첫 미니앨범 ‘BOTH SIDES’로 국내 주요 음원 차트인 벅스 실시간 차트 1위를 비롯해 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 차트의 EP 차트 1위, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 17개 지역 TOP10을 기록했다.
NCT JNJM의 첫 번째 미니앨범 ‘BOTH SIDES’는 동명의 타이틀곡 ‘BOTH SIDES’를 포함한 총 6곡으로 구성되어 있으며, 에너제틱함부터 한층 깊어진 매력까지 다채로운 음악 색깔을 담았다.
댓글 0