박지현 컴백, 트롯 왕자 ‘마스터 보이스’

가수 박지현이 23일 오후 6시 첫 번째 정규 앨범 ‘MASTER VOICE’(마스터 보이스)를 발매한다.
첫 번째 정규 앨범 ‘MASTER VOICE’는 박지현의 삶을 노래로 번역한 한 권의 음악 에세이다. 사랑과 이별, 기다림과 후회, 그리고 다시 일어서는 마음까지 박지현의 감성과 서사로 촘촘히 설계됐다.
‘MASTER VOICE’에는 타이틀곡 ‘무(無)’를 비롯해 ‘Opening’(오프닝), ‘기도’, ‘아름다운 인생 이야기’, ‘Dancing In Love’(댄싱 인 러브), ‘안녕이란 슬픈 말’, ‘애간장’, ‘만물트럭’, ‘초대장’, ‘무(無) (inst.)’까지 총 10곡이 수록된다. 트로트의 현대화를 이끌고, 아이돌 히트곡들까지 작곡한 윤명선이 전곡을 프로듀싱, 박지현의 인생과 감정을 온전히 담아내 완성도를 높였다.
타이틀곡 ‘무(無)’는 지금 이대로의 인생을 끌어안는 메시지를 담은 곡으로, 오늘을 살아가는 모든 이들에게 건네는 위로다. 이별 트로트부터 절규, 치명적인 사랑의 고백, 댄스까지 다채로운 장르를 아우르며 박지현의 음악적 역량을 총망라했다.
수많은 노력과 시간을 통과해 완성된 ‘진짜 박지현’의 목소리를 담아낸 이번 앨범은, 더욱 탄탄해진 보이스와 깊어진 가창력을 바탕으로 한층 넓고 단단해진 음악적 스펙트럼을 증명한다.
박지현은 ‘2025 MBC 방송연예대상‘에 이어 올해 초 KBS 2TV 설 특집 ‘2026 복터지는 트롯대잔치’, ‘2025 한터뮤직어워즈’ 등에 출연하며 눈부신 출발을 알린 만큼, 첫 정규앨범 ‘MASTER VOICE’와 함께 열어갈 2026년 행보에 팬들의 기대감이 뜨겁다.
박지현의 첫 번째 정규앨범 ‘MASTER VOICE’는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
댓글 0