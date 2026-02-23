우주소녀, 10주년 팬송 발표

그룹 우주소녀(WJSN)가 10주년 스페셜 싱글 ‘Bloom hour(블룸 아워)’ 콘셉트 사진을 공개했다.
사진 속 우주소녀는 촬영장을 배경으로 각자의 개성과 감성을 담아내며 시선을 끌었다. 카메라를 정면으로 응시해 강렬한 아우라를 발산하는가 하면, 턱을 괴고 사색에 잠긴 듯 깊은 눈빛을 드러내는 등 절제된 표정 속에서도 단단한 내면이 느껴졌다. 또한, 자연스러운 포즈는 시간이 쌓아 올린 깊이와 한층 성숙해진 분위기를 고스란히 보여줬다.
단체 컷에서는 우주소녀의 다채롭고 깊은 분위기가 더욱 돋보였다. 멤버들은 테이블에 둘러앉아 만찬을 여는 듯한 장면을 완성했고, 테이블 중앙에 놓인 케이크가 10주년의 의미를 더했다. 특히, 다 같이 모여 카메라를 향해 환한 웃음을 짓는 표정에서는 함께해 온 시간이 느껴지는 동시에 ‘지금의 우주소녀’를 가장 빛나는 순간으로 담아냈다.
이번 콘셉트 사진은 아티스트로 성장해 온 우주소녀의 시간을 그려내며 10주년의 의미를 더했다. 멤버들은 촬영장이라는 공간 안에서 자신만의 방식으로 현재를 표현해냈고, 10주년을 축하하러 모인 이들에게서는 설렘과 여유, 그리고 새로운 출발선에 선 각오가 느껴진다. 이런 다양한 감정이 ‘Bloom hour’에서 어떤 음악과 메시지로 구현될지, 또 어떤 서사로 이어질지 국내외 팬들의 이목이 쏠린다.
우주소녀는 오는 25일 데뷔 10주년 당일을 맞이해 우정(공식 팬클럽명)을 위한 팬송을 발표한다. 이번 싱글에는 타이틀곡 ‘Bloom hour’를 포함해 총 2곡이 수록됐으며 우주소녀와 우정의 지난 10년, 그리고 앞으로에 대한 약속을 두 가지 시선으로 풀어냈다. 우주소녀는 이번 작품을 통해 더욱 깊어진 음악적 역량은 물론, 한층 진솔한 이야기를 전할 예정이다.
우주소녀의 데뷔 10주년 스페셜 싱글 ‘Bloom hour(블룸 아워)’는 오는 25일 오후 6시(KST) 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.
