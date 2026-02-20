남보라 “母, 13번째 출산 때 화냈다”…미안함에 눈물

20일 오후에 방송된 KBS2TV 예능프로그램 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 예비 엄마가 된 13남매 장녀 남보라의 일상이 담겼다.
임신한 딸 남보라를 위해 나선 13남매의 어머니. 이날 어머니는 “셋째 때는 의료보험 혜택이 안됐다”라며 지금과는 달랐던 13남매 출산 이야기를 전했다. 당시 첫째와 셋째는 의료보험 혜택을 받지 못해 둘째인 남보라만 보험혜택을 받았다고 말하기도. 더불어 셋째 출산부터는 고위험 산모로 분류되는 가운데, 13남매 모두 자연분만으로 출산한 어머니는 “너희들은 내 생명과 바꾼 아이들이다”라고 고백했다.
남보라가 어머니에게 진심을 담은 편지를 전하며 13남매를 위해 희생했던 어머니 생각에 울컥했다. 남보라는 막내가 태어났을 당시 어머니에게 화를 냈던 일을 미안해하며 눈물을 보였다.
남보라는 “12번 동생도 노산으로 낳으셔서 힘들게 낳으셨는데”라며 막내의 출산과 육아로 힘들어하는 어머니에게 투정을 부렸던 때를 후회하며 “저는 딸로서 축하를 한 번도 못 했던 게 너무 미안했다”라고 전했다.
