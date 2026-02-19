가수 코이(COII, 이하 코이)가 2월 19일 정오, 데뷔 싱글 ‘typing’을 발표하며 가요계에 데뷔했다.
데뷔곡 ‘typing’은 이별의 위기 속에서 함께 즐겨 듣던 쳇 베이커(Chet Baker)의 ‘Blue Room’을 배경 삼아, 밤새 메시지를 썼다 지우기를 반복하는 찰나의 망설임과 서툰 진심을 코이만의 독보적 ‘느좋’ 감성으로 담아낸 곡이다.
어쿠스틱 기타 연주를 따라 망설이듯 속삭이는 코이만의 독창적인 음색이 곡의 서정적인 매력을 극대화한다.
이번 신보는 아티스트 본인뿐 만 아니라 동세대가 지닌 가장 내밀하고 취약한 지점을 음악적 중심(Core)으로 승화시킨 ‘버너러블 코어(Vulnerable Core)’를 전면에 내세운다.
코이는 정형화된 완벽함 대신 결핍과 상처 등 취약한 자화상을 가감 없이 그려내며, 미니멀한 사운드의 이지 리스닝(Easy Listening) 장르를 통해 리스너들에게 다가갈 예정이다.
코이는 “우리를 사랑하게 만드는 건 완벽함이 아니라 기꺼이 내보인 서로의 모자람일 것”이라며, “좋은 것과 싫은 것, 하고 싶은 것과 되고 싶은 것 모두 터놓고 얘기할 수 있는 친구 같은 아티스트가 되고 싶다”는 포부를 밝혔다.
이번 곡은 K-POP 씬에서 주도적으로 활약해온 프로듀서 KZ를 비롯해 김태영, Oliver Forsmark, Emma-Lee Andersson, BB ELLIOT 등 국내외 정상급 프로듀서들이 참여, 코이의 독보적인 음색이 지닌 서정성을 밀도 높은 어쿠스틱 사운드로 녹여냈다. 또 BK Studio의 이하늘 엔지니어가 돌비 애트모스 믹스에 참여하며 최상의 음질을 구현했다.
여기에 국내외 유수 뮤지션들의 비주얼 기획 및 연출을 맡아온 호빈(HOBIN) 감독이 크리에이티브 디렉터로 참여, 코이만의 유니크한 비주얼과 뮤직비디오를 탄생시켜 기대감을 높였다.
어딘가 부족한 사람들이 모여 서로의 빈틈을 노래로 채워가는 감성 음악 커뮤니티를 지향하는 ‘브로큰 하츠 소셜 클럽(Broken Hearts Social Club)’이 기획, 제작한 코이의 데뷔 싱글 ‘typing’은 19일 낮 12시부터 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.
코이는 데뷔곡 ‘typing’을 기점으로 다채로운 감각이 담긴 곡들을 지속적으로 발표할 예정으로, 동세대의 공감을 자아내는 친근한 아티스트로서 리스너들과 소통을 이어갈 예정이다.
