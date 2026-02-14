“내년엔 망할 거야” 박명수, 주우재에 거침없는 ‘저주’…유재석 과거 폭로까지

14일 오후 방송된 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서는 설 특집을 맞아 ‘쉼표, 클럽 강원도 번개’ 현장이 공개됐다. 이날 박명수를 실물로 영접한 주우재는 “퍼포먼스를 실물로 보니까 남다르시네 TV 보는 거 같다”라며 감탄 섞인 소감을 전했다. 이에 정준하가 “TV 보는 게 아니라 뭐 점 보는 거 같다”라고 덧붙이자, 주우재는 “86년 11월 28일 새벽 2시”라며 자신의 사주를 읊으며 상황극에 불을 지폈다.
박명수는 즉석에서 점술가로 변신해 표정을 찡그린 채 “올해만 잘 넘겨 내년엔 망할 거야”라며 주우재에게 강력한 한 방을 먹였다. 예상을 뛰어넘는 악담에 옆에 있던 하하가 “왜 악담하시냐?”라고 묻자, 박명수는 대답을 회피하며 화살을 유재석에게 돌렸다.
박명수는 유재석을 향해 “SNS에 올라왔더라 날라리 때 담배 피우고 있는 거 사진 올라왔더라 20대 초반 모습 많이 피던데”라며 갑작스러운 과거 폭로를 시작했다. 그러자 정준하는 “네가 제일 더럽게 피웠지! 가래침 엄청나게 뱉고”라며 박명수의 과거 습관을 역으로 폭로해 웃음을 선사했다.
끊이지 않는 폭로전에 유재석은 “아휴 그니까 오늘 쉼표다 다시 돌아가자 플래시 좀 터트려달라”라고 요청했다. 이어 현장에는 카메라 플래시가 터졌고 다시금 과거의 설전에서 현재의 ‘쉼표’ 콘셉트로 돌아오는 연출을 보여주며 큰 웃음을 선사했다.
