아이브 장원영·이서, 정규 2집 캠페인 공개…위트 있는 나르시시즘

아이브 장원영과 이서의 나르시시즘 캠페인 필름을 통해 신보에 대한 기대감을 고조시켰다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 13일 공식 계정을 통해 오는 23일 발매 예정인 정규 2집 ‘리바이브 플러스’(REVIVE+)의 ‘더 나르시시스틱 걸스 캠페인’(THE NARCISSISTIC GURLS CAMPAIGN) 장원영, 이서 콘텐츠를 공개했다.

이번 콘텐츠에서 장원영은 사랑스러운 나르시시즘의 정수를 보여줬다. 그는 ‘장원영되는 주파수’를 들으며 명상에 잠기거나, ‘블랙홀 같은 내 매력에 푹 빠져바’라는 문구와 함께 윙크를 던지며 시선을 사로잡았다. 특히 ‘나는 장원영이다(부제 : 장원영이 되는 50가지 방법)’라는 책을 읽으며 ‘Queen never cry’(여왕은 울지 않는다), ‘i am lucky Vicky’(나는 럭키비키다) 등 자신을 상징하는 유쾌한 밈(Meme)을 당당한 자기애로 풀어내 눈길을 끌었다.

이어 공개된 이서는 강렬한 레드 컬러의 퍼 모자와 안경으로 트렌디한 스타일링을 선보였다. ‘cool girl’s daily self-care routine‘(멋진 소녀들의 셀프 케어 루틴)이라는 자막과 함께 공부, 수면 등 일상적인 모습을 감각적으로 연출했다. 거울을 보며 ’pretty face, pretty heart, pretty soul‘(예쁜 얼굴, 마음, 영혼)을 강조하는 이서의 모습은 내면과 외면의 아름다움을 주체적으로 긍정하는 태도를 보여줬다.

두 멤버의 영상은 Y2K 감성이 느껴지는 질감과 폰트를 활용해 아이브(안유진, 가을, 레이, 장원영, 리즈, 이서)만의 트렌디한 감각을 증명했다. 이번 정규 2집은 그간 구축해 온 나르시시즘 서사를 ’우리‘라는 시선으로 확장하며, 타이틀곡 ’블랙홀‘(BLACKHOLE)을 통해 새로운 챕터를 열 예정이다.

지난 9일 선공개된 곡 ’뱅뱅‘이 국내외 차트 상위권에 오르며 예열을 마친 가운데, 아이브의 정규 2집 ’리바이브 플러스‘는 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.

