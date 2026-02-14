아이브 장원영·이서, 정규 2집 캠페인 공개…위트 있는 나르시시즘

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 13일 공식 계정을 통해 오는 23일 발매 예정인 정규 2집 ‘리바이브 플러스’(REVIVE+)의 ‘더 나르시시스틱 걸스 캠페인’(THE NARCISSISTIC GURLS CAMPAIGN) 장원영, 이서 콘텐츠를 공개했다.
이번 콘텐츠에서 장원영은 사랑스러운 나르시시즘의 정수를 보여줬다. 그는 ‘장원영되는 주파수’를 들으며 명상에 잠기거나, ‘블랙홀 같은 내 매력에 푹 빠져바’라는 문구와 함께 윙크를 던지며 시선을 사로잡았다. 특히 ‘나는 장원영이다(부제 : 장원영이 되는 50가지 방법)’라는 책을 읽으며 ‘Queen never cry’(여왕은 울지 않는다), ‘i am lucky Vicky’(나는 럭키비키다) 등 자신을 상징하는 유쾌한 밈(Meme)을 당당한 자기애로 풀어내 눈길을 끌었다.
이어 공개된 이서는 강렬한 레드 컬러의 퍼 모자와 안경으로 트렌디한 스타일링을 선보였다. ‘cool girl’s daily self-care routine‘(멋진 소녀들의 셀프 케어 루틴)이라는 자막과 함께 공부, 수면 등 일상적인 모습을 감각적으로 연출했다. 거울을 보며 ’pretty face, pretty heart, pretty soul‘(예쁜 얼굴, 마음, 영혼)을 강조하는 이서의 모습은 내면과 외면의 아름다움을 주체적으로 긍정하는 태도를 보여줬다.
두 멤버의 영상은 Y2K 감성이 느껴지는 질감과 폰트를 활용해 아이브(안유진, 가을, 레이, 장원영, 리즈, 이서)만의 트렌디한 감각을 증명했다. 이번 정규 2집은 그간 구축해 온 나르시시즘 서사를 ’우리‘라는 시선으로 확장하며, 타이틀곡 ’블랙홀‘(BLACKHOLE)을 통해 새로운 챕터를 열 예정이다.
지난 9일 선공개된 곡 ’뱅뱅‘이 국내외 차트 상위권에 오르며 예열을 마친 가운데, 아이브의 정규 2집 ’리바이브 플러스‘는 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.
