이브, ‘매진’ 유럽 투어 2개 도시 추가

이브는 오는 4월 유럽 투어 ‘YVES EUROPE TOUR’에 나서는 가운데 맨체스터, 베를린, 암스테르담, 파리, 쾰른, 뮌헨, 바르샤바 등 전 회차 매진을 기록했다.
글로벌 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 이브는 기존 안내된 공연장보다 더 큰 규모의 공연장으로 장소를 옮긴다. 나아가 이브는 5월 1일 스페인 바르셀로나, 5월 3일 마드리드에서 2회차 공연을 추가 개최하며 더욱 많은 현지 팬들과 호흡할 채비를 마쳤다.
이브는 확장된 스케일 속에 견고해진 음악 세계를 무대 위에 그려내며 솔로 아티스트로서의 존재감을 더욱 각인시킬 전망이다. 이브는 2024년 진행된 ‘2024 YVES APPLE CINNAMON CRUNCH TOUR IN EUROPE’으로 유럽 5개 도시를 열광시킨 데 이어, 약 1년 만에 두 배에 가깝게 투어 규모를 확장하며 가파른 성장세를 보여 추후 행보에 대한 기대감을 키웠다.
이브의 유럽 투어 ‘YVES EUROPE TOUR’는 오는 4월 16일 영국 맨체스터에서 막을 올린다.
